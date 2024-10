Cristian Castro reveló detalles íntimos de su relación

La historia de amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez ha capturado la atención de los medios y los fans, especialmente después de su conmovedora aparición en el programa de Susana Giménez. Su química palpable y los detalles íntimos que compartieron sobre su relación. La pareja, que ha enfrentado altibajos en su camino amoroso, parece haber encontrado un nuevo y sólido comienzo, decidido a construir un futuro juntos.

“La conocí en Córdoba, el 9 de enero, porque yo quería alquilar algo, entonces, voy a su agencia y veo a Mariela y digo: ‘Me quedo con la casa’. La llamé y le dije: ‘Estás tan linda, ¿te puedo conocer?’, y me dijo que sí y fui, manejé 9 horas para conocerla y la verdad es que llegué, la tomé de la mano, fuimos a cenar y le di un beso”, dijo el cantante en una entrevista con Susana.

“Yo no me había enterado de que iba a venir con estos audios, yo ya la extrañaba mucho, me dijo algunas malas palabras. Me escribió y te le dije: ‘Te extraño mucho, ven conmigo’. Nos vimos en Miami y ahí salen los audios, me llama mi vieja (Verónica Castro) y me dice: ‘Por favor escucha los audios que acaban de salir, de Mariela’. Mariela lloraba, lloraba mucho, pero terminamos, claro que me enojé”, manifestó Castro.

“Nos reencontramos acá en Buenos Aires, estamos en Córdoba, estamos haciendo mucho ejercicio, mucha bicicleta, mucho correr, natación también. Lo hemos hablado, si queremos, le ponemos ¿cómo? Susana”, manifestó el intérprete de ‘Azul’ en el mencionado espacio de entretenimiento sobre querer otro hijo.

Cristian, reconocido por su emotiva música, ha encontrado en Mariela no solo una compañera, sino también un apoyo constante en su vida personal y profesional. La idea de formar una familia y posiblemente dar el paso hacia el matrimonio refleja el profundo compromiso que ambos sienten el uno por el otro.

“Hablamos todas las noches, 40 minutos. Nos reímos, hablamos de los perros, de los viajes, estamos organizando para encontrarnos, en Las Vegas. Cuando no hay algo que sea realmente imperdonable, hay que tratar de volver“, expresó.

