Cristiano Ronaldo sin cuidado: “Ya no me importa si soy el mejor o no”

El delantero del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, sorprendió este martes con unas curiosas declaraciones en las que aseguró que ya no tiene interés alguno en que sea considerado o no como uno de los mejores futbolistas del mundo.

A propósito del tanto que marcó este lunes durante el triunfo 2-1 del Al-Nassr ante el Al-Rayyan de Qatar por la jornada de la Liga de Campeones de Asia, Cristiano Ronaldo explicó que su principal objetivo a sus 39 años es poder seguir ayudando a su equipo y si eso incluye no ser protagonista con ello es más que suficiente.

“Para mi ya no es importante si soy el mejor o no, eso ya no me importa. Para un jugador es bueno marcar goles, pero para mí es mejor que el equipo gane. Estoy acostumbrado a batir récords y ya no los busco. Lo más importante para mí ahora es disfrutar y ayudar al Al-Nassr y a mis compañeros a ganar“, explicó el legendario delantero, autor de 904 tantos en el fútbol profesional.

Posteriormente habló sobre el desarrollo del partido, que catalogó como difícil y que no vencieron por un marcador más abultado debido a que no anotaron en las muchas ocasiones creadas.

“Fue un partido fuerte y difícil, como todos los de la Liga de Campeones asiática, pero lo más importante es que creamos muchas ocasiones y defendimos bien para evitar que el rival creara ocasiones fáciles”, añadió Ronaldo en rueda de prensa de la mano de un traductor.

Además, también tuvo oportunidad para explicar la razón de su celebración en el gol que anotó frente al Al-Rayyan y aclarar que se sería un nuevo cumpleaños de su fallecido padre.

El jugador de 39 años, cinco veces Balón de Oro, marcó el lunes en la victoria por 2-1 del Al Nassr sobre el Al Rayyan qatarí en el partido del Grupo B de la Liga de Campeones de la AFC.

“Mi gol contra el Al Rayyan fue diferente e importante, porque mi padre se habría alegrado con él si estuviera vivo, ya que era su cumpleaños”, complementó Ronaldo.

Las declaraciones sacudieron al mundo porque dan fe que poco a poco Cristiano Ronaldo se empieza a desligar del fútbol que tantas alegrías le dio y que lo volvió extremadamente competitivo.

Esto también combina con otras declaraciones recientes donde el portugués reveló que tan solo le quedan dos o tres temporadas como futbolista, esperando poder llegar al Mundial 2026 y convertirse en el único jugador de la historia en disputar seis Copas del Mundo.

Sigue leyendo: