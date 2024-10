María Celeste Arrarás critica al Raúl de Molina por su afición a los toros

La periodista María Celeste Arrarás no se quedó callada y manifestó abiertamente su fuerte crítica hacia Raúl de Molina por asistir a una corrida de toros del español Enrique Ponce, un evento que la puertorriqueña consideró cruel e inhumano.

Aunque es conocido por muchos que María Celeste y Raúl de Molina son muy buenos amigos, una de las más recientes publicaciones que hizo el conductor del programa “El Gordo y La Flaca” en redes sociales provocó que la presentadora estallara en contra de su colega.

“Anoche el maestro #enriqueponcetorero @enriqueponce_cf, se retiró de los ruedos y yo le tomé esta foto y muchas más después de cortar dos orejas y salir por la Puerta Grande en Madrid. El compadre de @luismiguel quien en otras épocas y antes de romper su amistad no se lo hubiera perdido. “Los que me critiquen lo acepto, pero era un momento histórico que no me podía perder y volé de Miami a #Madrid para estar presente”, escribió Raúl al pie de una serie de imágenes donde muestra parte de lo que vivió en el evento.

Dicha publicación provocó que cientos de personas, entre ellas la comunicadora, lo criticara fuertemente.

“¡Cortó dos orejas! Que crueldad, momento histórico del horror. Las corridas son un abuso. Será maestro de la maldad. Sabes que te adoro, pero en esto definitivamente no estamos de acuerdo”, escribió María Celeste.

Por su parte, Raúl de Molina contestó respetuosamente al comentario de María Celeste.

“Yo también te adoro y respeto tu punto de vista. Defiendo a los animales y tú lo sabes, pero cuando se trata de corridas de toros es algo que crecí viendo“, aseguró.

Como era de esperase, las críticas no solo fueron de la periodista, pues cientos de usuarios también manifestaron su indignación y reprocharon el apoyo que De Molina tiene hacia la llamada “fiesta brava”.

“Que horror apoyar semejante crueldad”, “Aunque profesionalmente respeto a este señor Molina, para mí la crueldad animal es signo de ignorancia”, “Me caías mal y ahora más por apoyar esto… Está práctica es horrorosa. Ponte tú en el lugar del animal para ver cuánto aguantas. Te seguro que no llegas a la segunda vuelta”, “Horrible, que crueldad. @rauldemolina esto no es histórico, es una barbarie. No al maltrato de animales. No a las corridas de toros”, “Que cosa más triste para estos pobres animales. Dios perdone a la gente que disfruta eso” y “El colmo y esto raya en lo incomprensible @rauldemolina va de safari a África y luego a ver como matan los toros. Que mal esta este mundo”, fueron algunos de los mensajes que recibió el conductor.

Cabe señalar que, en España y México, las protestas en contra de las corridas de toros han ido en aumento en los últimos años.

Sigue leyendo:

· María Celeste Arrarás recuerda sus inicios: “Hasta tuve que limpiar baños”

· María Celeste Arrarás comparte noticia para sus fans: “Hasta que por fin me decidí”

· María Celeste Arrarás habla de la muerte de su pareja y cómo ha llevado el luto