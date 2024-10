Alejandra Guzmán vuelve a arremeter en contra de Ninel Conde

Alejandra Guzmán al ser cuestionada por los reporteros, mantuvo su postura sobre su posición hacia Ninel Conde, destacando que sus comentarios fueron sinceros y nacieron de su experiencia personal. La artista no mostró señales de arrepentimiento, reafirmando que siempre ha sido transparente en sus opiniones.

“No me arrepiento de nada. ¿Cómo me voy a arrepentir si al final ella se hace go… y sabe dónde anda Larry?“, dijo a ‘Despierta América’.

Desde su ruptura con Larry Ramos, Ninel ha estado en el centro de la atención mediática, enfrentando diversas especulaciones sobre su vida personal y profesional. Las tensiones entre Guzmán y Conde han escalado, reflejando la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde las rivalidades a menudo se traducen en enfrentamientos verbales a través de los medios.

La situación también ha puesto de relieve el interés del público en temas vinculados con fraudes y relaciones tóxicas en el entorno del entretenimiento, evidenciando cómo estas historias pueden capturar la atención de los aficionados y generar debates. La respuesta de Guzmán podría haber avivado aún más el interés por la controversia, dejando claro que, a pesar del tiempo, las tensiones entre ambas artistas parecen lejos de resolverse.

¿Qué había dicho Alejandra Guzmán de Ninel Conde?

Alejandra no escatimó en palabras al referirse a Ninel, sugiriendo que sus decisiones estéticas eran un reflejo de su personalidad y carácter. Durante la entrevista, Guzmán manifestó su sorpresa ante la cantidad de cambios que ha experimentado la imagen de Conde a lo largo de los años, insinuando que estos retoques podrían estar más relacionados con inseguridades que con una búsqueda de belleza.

“Se robó mucho dinero, entonces se lo tiene que gastar, pero que Dios la bendiga, a ella, su cara y sus nalgas, porque la va a pagar. El karma es el karma”, dijo a ‘Despierta América’ sobre el nuevo aspecto que luce Ninel.

La situación entre las dos artistas ha sido palpable en el pasado, y este intercambio verbal ha reavivado el interés de los medios y de sus seguidores por ver cómo se desarrolla esta disputa. A medida que ambos continúan sus trayectorias en el mundo del espectáculo, parece que el conflicto entre Alejandra Guzmán y Ninel Conde seguirá siendo un tema candente.

