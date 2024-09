Ninel Conde dejó de tratar a Carlos Adyan

Carlos Adyan condujo un segmento sobre su amiga Ninel Conde y este no fue del agrado de la artista, esto podría haber generado tensiones no solo en su amistad, sino también en su trabajo. Por ello, los presentadores deben encontrar un equilibrio, ya que su deber es informar y entretener, pero sin dejar de lado la sensibilidad que pueden tener sus amigos y colegas en la industria.

“Tuvimos un segmento en el programa Pica y se extiende donde (una esteticista que trabajó con Ninel) analizaba las cirugías que se había hecho Ninel. Yo a la producción le dije ‘oigan, no quiero hacer este segmento porque van a pensar que fui yo quien trajo a la esteticista cuando no fue así’. A ella la trajo Mela, que Mela es una de las productoras de nosotros. (Pero) yo no podía dejar de hacer el segmento porque Lourdes Stephen, que es mi compañera, estaba en Nueva York, entonces, ¿quién iba a hacer el segmento?”, dijo Adyan en ‘Stop Pódcast’ (YouTube), programa que conducen Mauricio Mejía y Pollito Tropical.

Ninel Conde, como figura pública, probablemente espera que se trate su imagen con respeto y consideración, especialmente por parte de alguien que considera un amigo. Este tipo de situaciones pone de relieve la complejidad de las relaciones en la farándula y cómo estas pueden influir en la dinámica del trabajo, creando momentos de tensión, pero también oportunidades para el crecimiento y el entendimiento mutuo.

“Ninel está enfocándose un poco en ese segmento, hace tres semanas no me habla a raíz de ese segmento, pero no cuenta la cantidad de veces que he sacado yo la cara por ella. Y eso es lo que a mí me choca un poco de las amistades porque para mí las amistades tienen que estar siempre y en este caso fue algo que se salió de mis manos que no tuve nada que ver”, añadió el presentador de origen puertorriqueño.

“Es que yo ni opiné en la nota. O sea, yo no puedo desprestigiar el trabajo de la esteticista porque la esteticista está dando su opinión, ella va como experta invitada”, agregó Carlos.

