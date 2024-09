Ex de Ninel Conde opinó de sus transformaciones en la cara

La relación entre Ninel Conde y Giovanni Medina ha sido objeto de atención mediática durante años, y se trata de la custodia de su hijo Emmanuel y los diversos escándalos en los que ambos se han visto envueltos. A pesar de las tensiones pasadas, el mexicano ha intentado mantener un enfoque más conciliador con respecto a la crianza de su pequeño, confirmando que las diferencias entre ellos se han resuelto en gran medida y que Ninel participa regularmente en la vida del niño.

Medina ha sido abordado por los medios de comunicación sobre la apariencia de Ninel quien ha estado en el centro de la polémica por los cambios estéticos que ha mostrado. Sin embargo, el empresario y político ha decidido no entrar en detalles sobre su expareja, dejando claro que no quiere comentar al respecto y prefiriendo no mezclar su vida personal con las exigencias mediáticas.

“Aprovechó que están todos juntos. Les quiero agradecer porque, en su momento, ustedes me abrieron el espacio; en un momento muy difícil de nuestra vida, como pasamos, tal vez, innecesariamente, ustedes nos abrieron el espacio, fue muy útil y siempre les voy a estar agradecidos. Pero es una decisión personal, porque así conviene a los intereses de mi hijo y míos, él ya no tocar esos temas (relacionados con Ninel Conde)”, le dijo a los reporteros.

“Siempre voy a estar agradecido, se los repito, pero esos temas ya para mí están totalmente concluidos. Nunca les voy a pedir que toquen o no toquen, creemos en la libertad de prensa, pero también soy libre de responder o no a lo que mis intereses convengan“, agregó.

Esta decisión de Medina de distanciarse de la conversación sobre Conde podría interpretarse como un intento de proteger tanto su imagen pública como la de su hijo, tratando de evitar más controversias en torno a su relación pasada. Al final, parece que ambos están enfocados en el bienestar de Emmanuel, dejando atrás el tumulto de su historia compartida.

Sigue leyendo:

· Ninel Conde muestra su cambio y no paran las duras críticas

· Niurka Marcos y la dura opinión sobre el rostro de Ninel Conde

· Conductora de TV crítico fuertemente a Ninel Conde por burlarse de un pasajero con ataque de ansiedad