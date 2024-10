María Celeste envía mensaje a Carolina Sandoval por la venta de perros

La publicación de Carolina Sandoval mencionando la venta de perritos generó cierta controversia, ya que María Celeste Arrarás, conocida por su activismo en pro de los derechos de los animales, no estuvo de acuerdo con el enfoque de Sandoval. Es un tema sensible, ya que muchos defensores abogan por la adopción en lugar de la compra, argumentando que hay muchos perros en refugios que necesitan un hogar.

“Mis hijas están locas por tener un perrito y mi amiga @noryanis2022 está vendiendo estos lindos #goldendoodle si quieres más info escríbele a su DM miren que acá hay dos futuras candidatas para quedarse con alguno y de verdad es una decisión complicada”, fue el mensaje que acompañó el video compartido en la red social de la camarita.

“Adoptar es siempre mejor que comprar”, fue la opinión que escribió María Celeste Arrarás en el post.

Una usuaria decidió llevarle la contraria a María Celeste y le comentó que: “Creo que cada quien tiene la opción de tomar la decisión que quiera. Si desea adoptar me parece excelente está bien darle un hogar a perritos que no tengan un hogar. Pero el que quiera comprarlos también está en todo su derecho si quiere una raza en específico. No veo cuál es siempre esa imposición de no adoptar. Y estoy a favor de que se adopte, pero creo que la gente toma la decisión que quiera porque tampoco está obligado a comprar”.

A pesar de su amistad y el respeto que se tienen, es natural que estas diferencias de opinión surjan, especialmente en temas importantes como el bienestar animal. La relación entre ambas mujeres muestra que, aunque puedan tener desacuerdos, su amistad es sólida y se basa en un respeto mutuo. Hay que recordar que incluso entre amigos, la diversidad de opiniones puede enriquecer la conversación y fomentar un mayor entendimiento sobre temas relevantes.

Sin embargo, Sandoval se tomó el tiempo de responderle: “Amiga bella”.

