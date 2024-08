Carolina Sandoval dijo lo que ocurrió luego que Liliana Rodríguez la llamó estúpida

Hace pocos días se registró una incómoda situación en el estudio de ‘Siéntese quien pueda’ luego que Carolina Sandoval le hiciera una pregunta a Liliana Rodríguez sobre el escándalo en el que se ha visto sumergido su padre en los últimos días por la situación en Venezuela. Sin embargo, la actriz se mostró muy molesta y delante de todos le gritó que es una “estúpida”.

Sandoval le concedió una exclusiva a Mezcal TV, momento en el que conversó sobre la situación y agregó cómo terminaron siendo las cosas entre ellas dos, quienes además son conocidas por su fuerte manera de ser. Por ello, dijo: “Mira, yo no te puedo decir que (no) pasó nada malo, porque cuando ella llegó a los estudios el día de la celebración de nuestro segundo aniversario en Siéntese…’, llegó muy linda, muy amable”.

Carolina también aprovechó para añadir que pese a la circunstancia es una persona a la cual le sigue teniendo mucho estima, pues en días pasados también se refirió a ella al momento de sacar la basura de su hogar: “Yo a Liliana le tengo mucho cariño. Ya la conocemos. Ya conocemos la explosión que es esta mujer. Dicen que nos parecemos en lo intensas, en lo explosivas también. Ya yo siento que yo estoy en otra etapa de mi vida”.

La presentadora del programa de Univision mencionó que seguramente Liliana no quería actuar de esa forma, y menos ofenderla delante de todos: “Sé que ella no quería decir nada de esas cosas que dijo en cámara, ella detrás de cámara es una persona encantadora. No tengo nada malo qué decir, es una mujer muy trabajadora, abracé a su hija. Antes de que sucediera lo que vieron al aire fue tan bonito verla, reencontrarnos”.

Sandoval expresó que evita atribuirse todo lo que dicen para no terminar con graves problemas y luego tener que buscar ayuda profesional: “Después de ese terrible momento en el programa, yo hoy, no me tomo nada personal; enemigos no tengo. Malos ratos tendrán otros conmigo, pero yo sé qué quiero de la gente y estoy segura que ella no quiso decir eso”.

