¿Qué está pasando con Natalia Alcocer en La Isla: Desafío Extremo?

Natalia Alcocer, también conocida como “La Vikinga”, forma parte de la primera temporada de “La Isla: Desafío Extremo” en su primera temporada. Y aunque es una competidora que se valora dentro del juego, la convivencia con ella no está siendo del todo fácil.

Por alguna razón que el público no logra entender, Natalia tiene una pelea constante con Cristina Eustace. Desde que este reto empezó, sus mayores roces dentro del juego no son con los hombres sino con las mujeres, con quienes dice tener una empatía y sororidad, pero que en el día a día parece carecer de coherencia absoluta en este sentido.

Los fans del reality están en un punto en el que verdaderamente ya no la soportan: “Ahora resulta que Natalia ha sido maltratada. Ay, por favor, ponla en su lugar Cristina, ya es momento de que alguien le diga sus cosas”.

Cristina, quien ha sido el blanco de la mayor parte de sus ataques, ha decidido no soportarla más e incluso exhibirla no sólo delante de sus compañeros sino también delante del público. Y es que por alguna razón, Alcocer cambia la narrativa de los argumentos que se realizan en su contra para terminar describiéndose a sí misma como la víctima de sus compañeras.

Natalia no se percibe a sí misma como la villana de esta competencia dentro del cuarto de los tiburones, sin embargo sus compañeras y el público sí la perciben de esta manera.

En esta discusión con Cristina Eustace los fans se han manifestado completamente a su favor y le dedican estos comentarios a “La Vikinga”: “Natalia lo que le molesta es que no tiene la efectividad de Cristina y mucho menos la clase y educación. Esa mujer no deja hablar”, “Im sorry Natalia pero ya no te creemos tus mentiras y la que se está victimizando eres tú”, “Natalia en vez de cambiarte de cuarto, te hubieras cambiado de show. La casa de los famosos te espera, donde puedes seguir formando bretes, chismes, llorar, ser villana. Hazles el favor a los telespectadores de irte a tu casa”.

