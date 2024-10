Wojciech Szczesny fichó por el Barcelona: “Me dijeron que sería estúpido si no aceptaba”

El Barcelona anunció este miércoles la contratación del portero polaco Wojciech Szczesny hasta el 30 de junio de 2025, para cubrir la baja del alemán Marc-André ter Stegen, lesionado gravemente en el tendón rotuliano de su rodilla derecha.

Szczesny, de 34 años, había decidido retirarse del fútbol tras su participación en la Eurocopa con la selección de Polonia y luego de finalizar su contrato con la Juventus. Sin embargo, cambió de opinión debido a la oportunidad que le ofreció el Barcelona tras la lesión de Ter Stegen, quien estará fuera de las canchas por al menos ocho meses.

🎙️¡Las primeras palabras de Szczęsny como culer! pic.twitter.com/CMDfA5grtJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 2, 2024

En declaraciones posteriores al anuncio de su fichaje por el Barça recogidas por EFE, Szczesny admitió que al principio dudaba sobre aceptar la propuesta del club, pero después de consultar con su familia y amigos, decidió que sería una oportunidad que no podía rechazar. “Hablé con mi familia y mis amigos, y todos me dijeron que sería estúpido si no aceptaba”, explicó.

El guardameta polaco también comentó que se sentía listo para retirarse y contento con la decisión, pero que la posibilidad de enfrentar este nuevo reto le devolvió el entusiasmo. “Este es un gran desafío para mí, y lo afronto con mucha energía y entusiasmo”, agregó.

Szczesny asistió al Estadio Olímpico Lluís Companys este martes, donde presenció la victoria del Barcelona por 5-0 contra el Young Boys en la Champions League.

Según sus propias palabras. el arquero quedó impresionado por la pasión de los aficionados y el rendimiento del equipo. Además, expresó su orgullo por unirse al club y sentirse parte de la “gran familia” azulgrana desde su llegada.

“Siento mucho orgullo de formar parte de esta increíble familia. Aunque es una gran institución y un club de fútbol gigante, me he sentido parte de esa familia, y eso es algo muy importante para mí”, concluyó Szczesny.

