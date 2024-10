Hija de Carolina Sandoval responde a quienes critican su físico

Carolina Sandoval ha enfrentado un torrente de críticas a lo largo de su carrera, pero lo que realmente impacta es cómo estas críticas a menudo se dirigen incluso hacia su hija Amalia Victoria. En un mundo donde las redes sociales han amplificado las voces de los “haters”, el comportamiento tóxico se ha vuelto más evidente, y el bienestar de los niños se ve comprometido por la insensatez de algunos.

La reciente experiencia de Carolina y Amalia, que se unieron para ayudar a unos perritos recién nacidos, debería ser un momento de alegría y enseñanza sobre empatía y altruismo. Sin embargo, la dureza de los comentarios sobre el aspecto físico de Amalia refleja una falta de consideración por la inocencia y vulnerabilidad de los niños.

“Dios mío, Carolina, por favor, esos espejuelos de tu niña son de adulta, aparte de eso son feísimos. Busca un espejuelo de niña“, fue la fuerte crítica que recibió la pequeña hija de la venezolana a través de las redes sociales.

Carolina, con su conocida fortaleza y resiliencia, ha aprendido a manejar estas situaciones, pero el hecho de que su hija tenga que lidiar con críticas tan injustas es triste y preocupante. Este caso pone de manifiesto la necesidad de fomentar un entorno en redes que promueva la positividad y el respeto, especialmente hacia los más jóvenes.

“Hoy publiqué un video de mi hija pequeña que tiene 8 años y una gran personalidad y vean esto que le escribieron y díganme qué les parece … Igual @mipedacitodeluz les dio una gran lección”, fue el mensaje que acompañó el video que compartió en su perfil de la red social de la camarita.

“Ay Carolina no pongas a la niña a eso, déjale ser niña”, “¿Qué necesidad de decirle a la niña?, por favor no la involucres”, “Esa niña es más madura que tú como la pones en esa situación de tener que decirle cosas a las personas”, “Muy inteligente tu respuesta bebé hermosa eres un sol”, “Carolina, no pongas la niña en esa situación, es mi opinión, no le pares a esa gente, sigue con contenido que nos agrada”, “La culpa no la tiene la persona que hace el comentario la tiene la madre que permite decirle esos comentarios a una niña eso no se hace”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· María Celeste envía mensaje a Carolina Sandoval por la venta de perros

· Así le maquillan el escote a Carolina Sandoval, antes de ¡Siéntese Quien Pueda!

· Carolina Sandoval le responde a un usuario que le dijo que se hizo la bariátrica