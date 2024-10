Sabine Moussier le habla claro a Paty Navidad: “Yo no mencioné su nombre entonces no tengo nada qué decir”

Sabine Moussier promete que la nueva temporada de “Secretos de Villanas” (CanelaTV), disponible a partir del 10 de octubre en la plataforma digital, tendrá muchos jalones de pelo, discusiones y hasta revelaciones que sacudirán al público, porque al ser seis mujeres muy pasionales tienen una relación tan intensa que puede caer en lo tóxico.

“La cantidad de desgreñes, desde el principio hay, entonces no te las puedo contar… ¡Claro que es un amor apache! Es un amor más tóxico que la fregada. Somos una familia muy disfuncional: nos gritamos, nos decimos, nos aventamos el cuchillo, el sombrero, el sartén y al rato nos estamos abrazando, llorando la una con la otra diciendo que aquí estamos para lo que necesitamos”.

La ojiverde cuenta que el objetivo de esta temporada era lograr la reconciliación de Laura Zapata y Cynthia Klitbo, pues en la edición anterior del reality terminaron peleadas y continuaron el pleito incluso después de finalizado el programa, aunque confiesa que no fue tarea fácil. “Todo esto se hace precisamente para tratar de subsanar un poquito la relación de Laura Zapata con Cynthia”.

“Ellas tuvieron ciertos problemas, también un poco Gaby (Spanic) estaba ahí metida, pero Laura y Cynthia terminando el show (anterior) siguió fuera, siguió este pleito, se lastimaron, se dijeron muchas cosas, entonces lo que queríamos hacer con este viaje era acudir a esta reconciliación, este abrazo de amor, este abrazo de hermanas. Claro que costó mucho trabajo, pero creo que al menos ya se pueden voltear a ver a los ojos”.

Se realizaron varias actividades dentro del show y justo en una dinámica de hipnosis, una villana confesó que había sido víctima de abuso.

“Hubo hipnosis y una de ellas se abrió tanto que nos confió que tuvo un abuso sexual cuando era niña, cosa que nos destrozó el alma.

“Y ahí es donde ves a estos mujerones tan enteras, tan bravas y tan fuertes, desmoronarse y llenarse de amor, de empatía, y abrazarnos con todo lo que necesitamos, todo lo que necesita una mujer lastimada para sentirse apoyada o para tratar de superar ciertas cosas”.

Sabine no tiene nada que decir a Paty Navidad y hasta le aclaró que no le desea ningún mal. Y es que la actriz de “La Fea más Bella” ha dicho que demandará a Sabine por sus declaraciones durante su estancia en “La Casa de los Famosos México”, pues argumenta que, sin tener pruebas, la hizo ver como prostituta al decir que se metía con ejecutivos de Televisa.

“Una, la verdad de las cosas es que no he visto yo nada directo con ella; dos, yo no mencioné su nombre entonces no tengo nada qué decir. Yo no quiero ningún mal para nadie, para nadie, Paty ni para ti, quiero lo mejor. No puedo hablar de esto, tengo un contrato y por lo mismo puedo decir que no dije su nombre, por el mismo contrato”, concluyó la famosa villana de telenovelas.

