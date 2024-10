Santiago Baños revela los detalles sobre el futuro de André Jardine

El presidente de las Águilas del Club América, Santiago Baños, decidió hablar sobre la actualidad del equipo en este torneo Apertura 2024 de la Liga MX y especialmente sobre el trabajo que ha realizado el entrenador brasileño André Jardine al ubicarse en una complicada situación en la que han registrado cinco derrotas en los primeros 10 partidos de la competencia que ponen en duda su participación para la Liguilla.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde el directivo azulcrema decidió acabar con todos los rumores sobre la plantilla y el entrenador brasileño; en sus palabras sostuvo que tienen la total confianza en Jardine y que ha demostrado con sus tres trofeos alcanzados que tiene la capacidad para mantener al equipo entre los mejores de México.

“No, no está en riesgo, es un proyecto, el futbol tiene sus sube-bajas, no se puede estar siempre entre los primeros dos o tres equipos en el torneo regular y ganar todo, hay siete u ocho equipos que quieren lo mismo, es una liga competitiva, que invierten y no está en riesgo porque confiamos en su trabajo y seguimos dándole herramientas para ver cada vez una mejor versión”, expresó.

Baños resaltó que el equipo ha logrado obtener en total cinco de los seis títulos disputados en los últimos meses, dejando por fuera únicamente a la Leagues Cup en la que también se enfrentan contra instituciones de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos; ante esto sostuvo que no tener el mejor torneo Apertura 2024 resultaría un hecho de poco respaldo contra Jardine, quien se ha dedicado a impulsar cada uno de los puntos débiles del club.

“Tratamos de aterrizar lo más rápido porque siempre hay partido en la semana, pero hay dos importantes la Supercopa ante Tigres porque veníamos del bicampeonato, no tuvimos vacaciones, no se tuvo una pretemporada, Tigres venía con plantel completo, me dio gusto ese título”, destacó.

“Por más que quieran menospreciar el de la semana pasada, ir de visita a un campo como Columbus con todo el equipo bien trabajado, bien armado, con jugadores a nivel mundial, con inversiones millonarias y ser de los pocos equipos mexicanos en ir de visita y ganar un trofeo nos da mucho gusto. Nada más le ganamos al campeón de la MLS y la Leagues Cup, contentos de sumar otro trofeo a la vitrina, sabemos que esto genera polémica en cuanto a si es un título o no, lo es y muy válido, si lo hubiéramos perdido hubiera sido el acabose, un fracaso, nos tienen de hijos, pero no hay que tomar eso en consideración, era una obligación y muy felices”, concluyó.

