Jackie Guerrido y lo que vivió antes de ser madre a los 16 años

Jackie Guerrido parece haber enfrentado la maternidad desde una edad muy temprana, lo que naturalmente le ha brindado experiencias y responsabilidades que van más allá de lo que típicamente se espera de una adolescente. Aunque podría parecer que esto le privó de disfrutar plenamente su adolescencia, su respuesta indica una perspectiva madura y comprensiva.

“Como fui la hermana mayor, cuidé a mis hermanos… antes la mamá se iba a trabajar y uno tenía que cambiar los pañales, cuidar a los hermanitos. Yo ya iba muy avanzada. Una vez mi mamá me llevó al sicólogo porque decía: ‘Ella es una vieja, hace arroz blanco, hace habichuelas, frijoles’. Era una niña que no me tenías que peinar porque yo lo sabía hacer, todo lo sabía hacer. Mi mamá se iba a trabajar y cuando llegaba a casa yo ya había limpiado el piso, hecho las camas, lavado, puesto las toallas“, reveló frente a las cámaras de Univision.

Al no sentir resentimiento hacia su madre, Jackie muestra una profunda empatía y amor hacia su familia. Esta actitud sugiere que, a pesar de las circunstancias desafiantes, valora lo que ha aprendido y lo que ha tenido que asumir en ese rol. La conexión emocional que tiene con su madre puede haber influido significativamente en su forma de ver la vida y las responsabilidades que conlleva la crianza.

“Nunca le reclamé porque como tuve tanto amor de ella, siempre la vi que trabajaba y estudiaba… Me enseñó el amor incondicional. Aprendí a través de los años que no importa el tiempo que pases con tus hijos, sino la calidad, estar presente. Para mí era, como ‘bendito, mi madre está trabajando'”, expresó en ‘Desiguales’.

La maternidad a una edad temprana puede ser un tema complicado, pero es inspirador ver cómo Jackie lo ha navegado con calidez y gratitud, priorizando los lazos familiares por encima de cualquier sentimiento negativo. Esto también pone de relieve la fortaleza y la resiliencia de muchas jóvenes que, a pesar de las adversidades, logran construir un amor profundo y solidario en sus familias.

“Yo lo anhelaba, yo entendí ese plan y lo acepté, yo sentía ese amor de tener a mi hijo, sabía que a los dos años tenía que tener otro hijo, sabía que mi segundo embarazo iba a ser una hija. Lo sentía, que a pesar de que no eran tus planes, era mi destino. Fue lo que me tocó, sé que venía de Dios, y lo bonito es que lo iba aceptando conforme pasaban las cosas. Lo veía todo como una bendición. Era lo que mi corazón quería hacer”, agregó.

