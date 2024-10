¿Maripily Rivera dispuesta a un romance en estos momentos?

Maripily Rivera, actriz puertorriqueña de televisión, estuvo en el programa En Casa con Telemundo para hablar de su situación y también de algunos proyectos profesionales que tiene en mente.

Carlos Adyan, uno de los conductores del show, le dijo que se veía radiante y de inmediato la artista le contestó que se debía a que estaba sin pareja. “Estar soltera está de moda y portarse mal como decía Shakira en su canción”, bromeó.

Luego, Andrea Meza si superó a su ex y dijo: “Lo que no funciona, se bota y no se sufre, no se le guarda luto ni nada”.

Chiky Bombom le comentó que le había sorprendido que le diera una segunda oportunidad a Clovis Graciano, pues ella considera que no se debe rescatar amores del pasado. “¿Tú no ves lo que le pasó a JLo?”, le dijo la dominicana a la ganadora de La Casa de los Famosos 4.

Maripily Rivera explicó que quiso intentarlo, pese a que sus amistades le dijeron que no: “Lo intenté y no funcionó”.

Acerca de la posibilidad de empezar un romance con otro hombre, dijo que no es algo que quiera a corto plazo porque tiene mucho trabajo. “Si yo decidí romper la relación era por eso mismo, no me voy a cerrar las puertas del amor porque uno nunca sabe, pero en estos momentos estoy enfocada en los negocios y todas las cosas que estoy haciendo”.

El nuevo proyecto de Maripily Rivera

Caracterizada por su mente de empresaria, la boricua está en planes de lanzar dos perfumes que serán llamados Voto Perdido, MamiPily y Huracán Latino.

Estas fragancias estarán dirigidas a mujeres y hombres de distintas edades.

La artista también confirmó que no estará en el reality show La Casa de los Famosos: All Star, que arrancará en enero de 2025 por Telemundo.

“Tengo muchos proyectos como para estar encerrada cuatro meses, pero sí apoyaría el proyecto para estar desde afuera, trabajar como panelista me gustaría. La casa es una oportunidad muy buena, si la saben aprovechar como la aproveché yo, pueden tener mucho más éxito del que estoy teniendo yo ahora”, dijo.

Añadió que en esa temporada le gustaría ver a figuras como Alfredo Adame, Paulo Quevedo o Cristina Porta.

