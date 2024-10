Milky Way cumple 100 años y lanza un concurso para celebrarlo

La barra con sabor a malta y caramelo cremoso, bañada con una capa de chocolate con leche de Milky Way, llega a sus 100 años y lo celebra con un concurso dirigido a los fanáticos de la marca y los chocolates para que tengan la oportunidad de ganar dulces premios.

La historia de esta popular golosina comienza en 1924, cuando fue la primera vez que estuvo disponible para el público. Desde entonces, la marca de Mars, ha diversificado los productos para ofrecer la barra Milky Way en varios tamaños, barras de masa de galleta Milky Way, barras de chocolate negro de medianoche Milky Way y barras de helado Milky Way.

El vicepresidente de marketing de Mars Wrigley North America, Martin Terwilliger asegura que es un orgullo celebrar el siglo de Milky Way en Mars.

“Nos enorgullece inspirar momentos de felicidad cotidiana en todo el mundo a través de nuestra cartera de marcas, y Milky Way es una parte esencial de eso, recordando a las personas en un mundo tan acelerado que deben reducir la velocidad y experimentar la alegría del momento”, agrega un comunicado.

Un concurso para celebrar

Los cien años de Milky Way premia a los amantes del chocolate con un concurso que estará activo hasta el 16 de octubre, que invita a desconectarse y “tomaron el Milky Way” este año.

El concurso consiste en publicar una foto en Instagram que muestre su destino al aire libre favorito. La idea es mostrar el lugar donde bajaron el ritmo, y disfrutaron del momento.

La campaña contará con el apoyo de influenciador Rainbolt, reconocido por su “experiencia en adivinación geográfica”, quien identificará dónde se tomaron las fotos.

Para participar las personas deben publicar sus fotos, etiquetando a @milkywaybar y @georainbolt y usando #MilkyWay100Contest.

De las fotos participantes se seleccionarán tres finalistas para que Rainbolt las “adivine”, que recibirán como premio $5,000 y 100 Barritas Milky Way.

Sigue leyendo: