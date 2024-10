Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 5 de octubre de 2024

Hoy sábado 5 de octubre se celebrarán dos grandes carteleras de boxeo y una destaca entre el público hispano, ya que marcará el regreso al cuadrilátero de uno de los hijos de la leyenda mexicana del boxeo Julio César Chavez.

En la Plaza de Toros de Pachuca, Hidalgo, Omar Chávez volverá al ensogado para enfrentar en a otro pugilista muy querido en México, Misael “Chino” Rodríguez, medallista olímpico en Río 2016.

En la pelea “Bussinessman” Chávez buscará hilar su cuarta victoria en fila.

También este mismo sábado, pero en el continente europeo, concretamente en Liverpool, Inglaterra, Nick Ball, peleador invicto, expondrá su título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el veterano estadounidense Ronny Ríos. La transmisión correrá a cargo de DAZN.

Estas son las carteleras a detalle:

México

• Omar Chávez vs. Misael Rodríguez. Categoría: supermediano. – Lugar: Pachuca.

• David Picasso vs. Diego Azabache. Categoría: supergallo. Lugar: Pachuca.

Inglaterra

• Nick Ball vs. Ronny Ríos. Categoría: por el título de peso pluma AMB de Ball, pelea de 12 rounds. – Lugar: Liverpool.

• Jack Rafferty vs. Henry Turner. Categoría: superligero, pelea a 12 rounds.– Lugar: Liverpool.

• Andrew Cain vs. Joshua John. Categoría: gallo, pelea a 12 rounds. – Lugar: Liverpool.

• Jadier Herrera vs. Oliver Flores. Categoría: ligero, pelea a 10 rounds. – Lugar: Liverpool.

• Brad Strand vs. Marvin Solano. 10 rounds, supergallo. – Lugar: Liverpool.

• James McGivern vs. Reuquen Arce. Categoría: ligero, pelea a 8 rounds. – Lugar: Liverpool.

• Jack Turner vs. TBA. Categoría: gallo, pelea a 6 rounds. – Lugar: Liverpool.

• Nelson Birchall vs. Mark Butler. Categoría: superpluma, pelea a 6 rounds. – Lugar: Liverpool.

• Boma Brown vs. Amine Boucetta. Categoría: pesado, pelea a 6 rounds. – Lugar: Liverpool.

• Lucas Biswana vs. Jakub Laskowski. Categoría: superpluma, pelea a 4 rounds. – Lugar: Liverpool.

• Joe Cooper vs. Lukasz Barabasz. Categoría: mediano, pelea a 4 rounds. – Lugar: Liverpool.

• Walter Fury vs. Dale Arrowsmith. Categoría: superwelter, pelea a 4 rounds. – Lugar: Liverpool.

