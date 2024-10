La actriz Fran Drescher vuelve al cine tras más de 4 años de ausencia 

La legendaria actriz Fran Drescher retomará su papel como una de las artistas más importantes de Hollywood, tras más de 4 años de ausencia en una cinta live-action, a través de la cinta “Marty Supreme”.

De acuerdo con lo revelado por el medio especializado Variety, la protagonista de la serie “The Nanny”, y actual presidenta del SAG-AFTRA, (Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artist), se unirá a la producción del director Josh Safdie, la cual se encuentra en pleno rodaje.

Respecto a su papel, Drescher se desempeñará como la madre del protagonista, el nominado al Oscar a Mejor Actor por “Calle Me By Your Name”, Timothée Chalamet.

Fran Drescher retoma su protagonismo en el cine

Reconocida por su papel dentro de la clásica serie de “The Nanny”, Drescher logró el recoomiento de la industria durante la década de los años 90, lo que le impulsó a participar en otras cintas como “UHF”, “This Is Spinal Tap”, entre otras.

Sin embargo, y desde su último proyecto en una cinta live-action, en 2019, la artista estadounidense se mantuvo lejos de los sets de grabación. Durante esta época, Drescher continuó, únicamente, inmersa en su papel como actriz de doblaje en la cinta “Hotel Transylvania: Trasnformania” en 2022.

De igual manera, y de manera ininterrumpida, Fran ha formado parte de diversas producciones televisivas como “Secrets of the Morning”, “Mr. Mayor”, “Alone Togheter”.

Durante este periodo, la actriz fue elegida, en 2021, como la presidenta de SAG-AFTRA en 2021, siendo una de las principales portavoces de la huelga que se desató en 2023 y que detuvo la industria cinematográfica y televisiva durante cinco meses.

Además de Drescher, “Marty Supreme” contará también con el regreso de la ganadora del Oscar Gwyneth Paltrow tras 5 años desde su última participación en cine, “Avengers: End Game”.

Aunado a los anteriores, el cantante Tyler The Creator se sumará al proyecto en su debut cinematográfico. Odessa A’zion, Kevin O’Leaty y Abel Ferrara también formarán parte de la producción de la productora A24.

A pesar de la falta de detalles, se ha revelado que la cinta seguirá la vida del protagonista, Chalamet, como un jugador de ping pong en la década de los años 50.

