La entrevista que le hicieron a Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, que causa controversia 

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, está cerca de despedir su reinado, uno de los más exitosos de los últimos años, pues se retomaron con mayor ahínco las visitas a otros países y actividades sociales de la ganadora del concurso.

Poco antes de entregar su corona en Ciudad de México a su sucesora, la nicaragüense ofreció una entrevista a Imagen Radio en la que habló de la próxima edición del certamen.

Durante la conversación con Qué tal Fernanda, de Imagen Televisión, a la reina de belleza le tocó enfrentar duras preguntas, de las que salió airosa.

Por ejemplo, Emilio Vallesvidrio le dijo que le parecía injusto que participaran mujeres transgéneros en el concurso y Sheynnis Palacios le explicó: “Esas mujeres quieren tener la oportunidad de estar en una plataforma que te respeta por lo que sos, por tu historia de vida que es ser un agente de cambio y que tienen la oportunidad, Miss Universo no le restringe la oportunidad a nadie, al contrario, siempre tiene las puertas abiertas para todas aquellas mujeres que quieren ser escuchadas, que quieren alzar su voz”.

El otro moderador, Santiago Vizl fue quien hizo otra controversial pregunta: “¿Cuál es la diferencia entre el personaje que se sienta a responder este tipo de preguntas o se para en el escenario, a la que se va a acostar a la cama igual que las personas”.

De inmediato, Sheynnis Palacios contestó: “Ninguna. El título y la corona no me hace ser diferente a los demás, no me hace optar a una personalidad diferente, al contrario, el que te mantengás como sos es lo más hermoso que existe, por supuesto, yo soy la Sheynnis de siempre, a como hablo con mi familia, amigos, a como hablo con cada uno de ustedes. Soy la misma Sheynnis, ¿por qué tendría que optar por una personalidad o por un personaje, cuando estás hablando de ser una embajadora que no solo va a serlo durante su año de reinado, sino que ya es para la vida entera”.

En este sentido, completó: “Eso es lo que busca Miss Universo, una mujer transparente, real, genuina porque cuando optas por ese personaje llega un momento en el que no podés más y explotás”.

La conversación tuvo algunos picos de incomodidad que notó claramente el público y por eso dejaron mensajes en el canal de YouTube como: “Se comió a los dos tipos malintencionados que estaban ahí sentados. Los dejó secos”.

Otro mensaje que dejaron fue: “Me encanta como Sheynnis no se dejó en ninguna pregunta. Respondió acertadamente pero también con humanidad y humildad. No se dejó avasallar por las preguntas capciosas y los gestos poco profesionales de los hombres. Les enseño lo que realmente significa ser bella. De adentro hacia afuera”.

