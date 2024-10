Anne Hathaway confirma tercera parte de “The Princess Diaries” 

Luego de decenas de rumores respecto a la realización de una tercera cinta de “The Princess Diaries”, la protagonista de la saga Anne Hathaway, confirmó que ya se encuentra en desarrolló una nueva historia sobre la vida de la princesa Mia Thermopolis.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de 41 años compartió un breve video en donde recopiló escenas de su personaje, una adolescente que descubre que es heredera al trono del país ficticio de Genovia, así como de su co protagonista, Julie Andrews, diciendo “cállate”, para luego incluir la nota del medio Deadline en donde se reveló, anteriormente, el desarrollo de una tercera película.

Los milagros suceden. De vuelta a Genovia con @adeleblim @disney @somewherepictures. El cuento de hadas continúa” Anne Hathaway – Actriz

Anne Hathaway vuelve a uno de sus papeles más icónicos en el cine

Previo al video compartido por la ganadora del Oscar por “Les Miserables”, el medio Deadline reveló que la directora Adele Lim será la encargada de comandar la tercera película de la saga.

Como fan incondicional de ‘The Princess Diaries’, estoy más que emocionada de formar parte de la tercera entrega de esta querida saga. Estamos deseando celebrar con el público de todo el mundo sus principios fundamentales de poder femenino y alegría” Adele Lim – Directora

La nueva historia de la princesa Mía llegará más de 20 años después de la última entrega, “The Princess Diaries 2: Royal Engagement”, y 24 años después de la primera película, la cual ayudó a consolidar la carrera de Hathaway en el mundo del cine.

Respecto a Lim, esta cuenta con una amplia trayectoria en el cine como guionista, directora y productora. Entre sus trabajos más reconocidos destaca su guion en la comedia romántica “Crazy Rich Asians”, la cual obtuvo una nominación al Golden Globe a Mejor Película de Comedia o Musical.

De igual manera, logró gran reconocimiento por su guion en el largometraje animado de Disney “Raya and The Last Dragon”, la cual obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Película Animada.

Como directora, Lim tuvo su debut con la cinta clasificación R de Lionsgate “Joy Ride” de 2023.

Respecto a la fecha de estreno de la cinta, aún no se ha revelado la misma. De igual manera, no se tiene asegurado el regreso de la actriz Julie Andrews, así como el resto original de la saga. Incluso, y en meses anteriores, la misma actriz mencionó, respecto a una posible tercera película, que no sabría la manera en la que su personaje podría enmarcarse en la misma.

