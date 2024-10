Julio César Chávez defiende a sus hijos y lanza duras palabras contra Faitelson

El mundo del boxeo vivió un complicado momento este fin de semana luego de la cancelación del combate que iban a disputar Omar Chávez y Misael Rodríguez en la ciudad de Pachuca, México, a causa del sobrepeso que presentó el hijo del histórico campeón Julio César Chávez antes de subirse al cuadrilátero.

Este suceso generó una ola de comentarios de contra de la figura que sigue trabajando para poder mantener su carrera activa; las redes sociales fueron el sitio en el que más lo atacaron y uno de estos fue el analista de TUDN, David Faitelson, quien no dudó en cuestionarlo y a las palabras del presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

“Pues podríamos empezar, querido Mauricio @wbcmoro, por dejar de justificar las indisciplinas de los hijos de Chávez. Con todo respeto, ni Julio Junior ni Omar han llevado una vida de profesionales en esta seria y difícil profesión. Y no por ser hijos de Julio, debemos perdonarles todo. A Robert García lo conozco. Es un tipo honorable”, dijo.

“En el boxeo, un kilo de más, un kilo de menos, puede marcar la diferencia en una desgracia sobre el cuadrilátero. Sí Omar Chávez no cumplió con el peso establecido en la rehidratación, Misael Rodríguez y @GarciaBoxing hicieron muy bien en retirarse. Para que entiendan bien los dirigentes y promotores: la TV y los aficionados en la arena no son más importantes que poner en riesgo la vida de un ser humano”, concluyó Faitelson.

Ante este hecho el propio Julio César Chávez salió en defensa de su hijo y le lanzó unas potentes palabras al analista al considerar sus declaraciones como una falta de respeto al deporte.

“@DavidFaitelson_ Me extraña mucho de ti que siempre chingas con las clausulas de re hidratación. Omar dio 168 libras como era el peso establecido y ellos argumentan que peso 90 kilos después del pesaje SIN FUNDAMENTOS. Yo todavía con buena intención de que la pelea se llevara a cabo en presencia de la comisión y @GarciaBoxing. Mi hijo se VOLVIÓ a pesar dando 82.40 kilos y ellos dijeron VA se hace la pelea, Omar y chino podían pesar lo que les diera su chingada gana”, expresó el campeón.

“@DavidFaitelson_ Asi que con todo respeto no hables pendejadas sin fundamentos y sin investigar, ahora resulta que un boxeo tiene que pesar exactamente lo que su oponente quiera el mismo día de la pelea? No juzgues a mis hijos por su pasado eso no se vale y no lo permitiré”, concluyó Chávez.

