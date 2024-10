Robert García ofrece detalles sobre el caso de Misael Rodríguez contra Omar Chávez

El entrenador de boxeo mexicano, Robert García, explicó todos los detalles sobre por qué él y Misael Rodríguez tomaron la decisión de cancelar el combate contra Omar Chávez luego de no cumplir con el pesaje previo al combate que iban a disputar este fin de semana.

Momentos antes que ambos peleadores subieran al cuadrilátero para el combate de este sábado en la ciudad de Pachuca, México, el Chino Rodríguez decidió no pelear al asegurar que el hijo de Julio César Chávez había incumplido con el acuerdo pautado respecto al peso en la noche de la pelea al superar los 81 kilogramos estipulados.

“Ayer en el pesaje de Misael y Omar les avisaron a los dos peleadores que no podían subir más de 4.5 kilos al siguiente día. 81 kilos era el límite. Llegamos a la arena (Plaza de Toros) y Chino se pesó como todos los peleadores. Omar (fue) el único que no se quería pesar. Cuando al fin se pesó dio 86.7 kilos”, escribió García a través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter).

Días antes del pesaje la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México estipuló que ambos peleadores no podría pasarse de los 4.5 kilogramos para el día del enfrentamiento y el límite era de 81 kg; a pesar de esto Omar superó dijo pesaje y por tal motivo el equipo del Chino Rodríguez tomó la decisión de no enfrentarse contra un rival más pesado para evitar algún daño mayor del esperado.

“No aceptamos la pelea. Digan lo que digan. Cuando un equipo toma una decisión así se les hace fácil criticar. Pero en este deporte han pasado muchas tragedias por falta de no seguir las reglas. Nosotros tomamos nuestra decisión y así será”, concluyó Robert García en sus declaraciones.

Julio César Jr. dio la razón a ambos

El mexicano Julio César Chávez Jr. habló sobre este hecho en las historias de su cuenta de la red social Instagram y alegó que tanto su hermano Omar como Misael tienen cierta razón en las decisiones que tomaron, por lo que instó a todos a acabar con la polémica que se generó tras la cancelación de la pelea.

“Los boxeadores dieron su peso el viernes, pero supuestamente la Comisión de Box de Pachuca (fue la Comisión de la Ciudad de México) hay como una cláusula donde tenían que dar no más de tanto peso el día de la pelea (81 kilos), pero el contrato no decía eso. Entonces creo que Omar se pasó uno o dos kilos el día de la pelea, pero no venía en el contrato”, expresó.

