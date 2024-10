Belinda lanza su nueva canción “Bugatti” tras la caída que sufrió en París

La viralizada caída que sufrió Belinda durante el desfile de la marca L’Oreal, en el marco de la pasada Semana de la Moda de París, no impidió que la cantante mexicana lanzará su cuarto sencillo del año: “Bugatti”.

A través de sus redes sociales, la intérprete de 35 años compartió su nuevo tema, el cual, de manera casi inmediata, fue relacionada con el ex prometido de la también actriz Christian Nodal por el contenido de la letra.

Con fragmentos como: “Yo sé que no hay curita que te sane ese dolor, que atravesar un mal de amor está cab…, yo por eso ya pasé”, seguidores y no tan seguidores de Belinda no dudaron en especular que la canción podría, incluso, estar dedicada a Nodal por la fallida historia de amor que ambos experimentaron en años anteriores.

Bugatti debió ser el primer sencillo de la era Beli-K de Belinda y no pienso discutirlo. Solo de imaginar el regreso de Beli con este tema que la empodera y con tremenda letra que se carga hubiera sido el boom que todos esperábamos. Un regreso alegre y no de desamor como Cactus. pic.twitter.com/iQ2ZnEDuML — BRAU🔥 (@iambrau) October 6, 2024

De igual manera, y gracias a otras frases como: “Ya solo no llores bebé, que la vida es una party, olvídate de él y vámonos en el Bugatti”, diversos usuarios mencionaron que la canción de Belinda podría tener ciertas indirectas hacia Cazzu, la ex de Nodal, a quien le estaría brindando su apoyo tras salir de su relación con el intérprete de 25 años.

Belinda reflexiona sobre lo sucedido en París y cómo lo superó

En una reciente entrevista con el medio Hola!, Belinda fue interrogada respecto a la caída que sufrió en pleno desfile de la marca L’Oreal, mencionando que a pesar de la simpleza de lo sucedido, buscó que este hecho se convirtiera en un mensaje de superación para las personas.

Pero en realidad solo me caí y ya. Fue como un shock, pero ya después esa caída le dio la vuelta al mundo en el buen sentido, demostrando que hay que levantarnos cada vez más fuertes. Y ese mensaje creo que fue el que se transmitió, el correcto. Belinda – Cantante

Dentro de la misma plática, la intérprete de “Boba Niña Nice” reveló que desea extender este “discurso” a otras mujeres.

Todo esto creo que es algo importante y son mensajes que yo quiero transmitir también con mi carrera, en mi música, en todos los proyectos que hago, es elevar a la mujer a lo máximo, respetarla, amarla, valorarla, creer en ella. Y creo que eso es importante en general, en el mundo en el que vivimos” Belinda – Cantante

Finalmente, y respecto a su vida privada, la también modelo mexicana señaló que a pesar de la serie de críticas y señalamientos que ha recibido en los últimos años, siente gran aprecio por su privacidad: “Estoy feliz y quiero llevar mi vida privada, súper privada. Estoy en un momento en el que respeto mucho mi privacidad, pero estoy súper contenta, estoy feliz disfrutando de este momento de mi carrera, en el que cada día es una sorpresa nueva, es una aventura, es un sueño cumplido”.

