Julio César Chávez asegura que no existirá otro boxeador como él

El legendario boxeador mexicano Julio César Chávez afirmó que se encuentra en la élite de los mejores peleadores del planeta y que incluso todas las leyendas del pugilismo mexicano han deseado y desean ser como él en algún momento; a pesar de esto sostuvo que no se verá a alguien similar a él en ningún país del mundo por la gran capacidad de pelea que tuvo en tantas décadas.

Dichas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para el diario mexicano ‘Esto’, donde consideró la historia del boxeo mexicano para tomar en cuenta que se ha consagrado como una de las figuras más importantes de las últimas décadas y eso es algo que el país sabe y por lo que lo siguen respaldando como toda una estrella mundial.

“Las comparaciones siempre son odiosas, ¿entiendes? y siempre va a haber. Primero que Finito (Ricardo López), y luego que (Juan Manuel) Márquez, y luego que (Marco) Barrera, y después que (Erik) Morales, y todos quieren ser igual que Julio César Chávez”, expresó.

Julio César Chávez fue el primer tricampeón mundial mexicano y culminó su carrera profesional con un total de 115 combates disputados, de los cuáles llegó a romper todos los récords al conseguir un total de 90 victorias de forma invicta, algo que constantemente resalta y de lo que se siente bastante orgulloso al considerar que en este deporte ya no existirá nadie con ese registró.

“Pero te digo una cosa, no vas a ver otro Julio César Chávez. Y te lo digo honestamente y con todo respeto, tus ojos no van a ver otro Julio César Chávez, otro peleador que llega a 90 peleas invicto, no lo vas a ver, y si ves me lo dices”, agregó Julio César Chávez en sus declaraciones.

“Yo no me quedé con ganas de pelear con nadie. Tuve 115 peleas, fueron 25 años peleando, con malos, regulares y con los mejores del mundo. Gracias a Dios en su momento les gané a todos, pero perdí también con los mejores. Pero yo perdí ya cuando había agarrado mi adicción. Si no fuera por eso, yo no hubiera sido el mejor peleador mexicano de todos los tiempos, hubiera sido el mejor peleador del mundo, de toda la historia”, concluyó.

