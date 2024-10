Leyenda de Chivas asegura que el club siempre deja sus proyectos a medias 

El histórico defensor de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Claudio Suárez, decidió hablar sobre la situación que está viviendo el equipo en el presente torneo Apertura 2024 de la Liga MX ante la posible salida del entrenador Fernando Gago, quien se encuentra bastante encaminado en ser nombrado como nuevo director técnico del Boca Juniors de Argentina.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN, el ‘Emperador’ lamentó lo que está viviendo el Rebaño Sagrado y resaltó que se está convirtiendo en un equipo que suele dejar los proyectos “tirados”; esto lo menciona al recordar las salidas de los entrenadores Veljko Paunovic y Fernando Hierro, quienes tenían las mejores intenciones con el equipo pero terminaron siendo desvinculados por diversos temas.

“Pasó con Fernando Hierro también, se hablaba que no se iba y terminó yéndose, con Matías Almeyda también, Paunovic se fue. Yo como directivo sé que hay una cláusula para que puedan rescindir el contrato, pero viéndolo fríamente a lo mejor es negocio para Chivas, pero no se te pueden ir y tirar proyectos”, expresó Suárez en sus declaraciones.

El legendario jugador de Chivas aprovechó la oportunidad para hacerle una petición al presidente del club, Amaury Vergara, y a toda su directiva para que contraten a gente más comprometida con la institución y que le den el tiempo necesario para que puedan sentir la importancia de defender esa camiseta en la Liga MX.

“Por eso se le critica mucho a Chivas, por no darle oportunidad a gente que esté más comprometida. Gago ha hecho un buen trabajo entre comillas, el equipo no juega mal, Chivas no ha invertido en jugadores importantes para ganar títulos, es la realidad, pero tiene buenas promesas. Al momento que se te va Gago es empezar otro proyecto. Amaury tendría que hablar muy serio con Gago, no puedes dejar tirado el proyecto”, resaltó.

Triste por Chicharito

Claudio Suárez también se mostró triste por la actualidad de Javier ‘Chicharito’ Hernández de no poder jugar con Chivas a causa de sus lesiones; detalló que él es un jugador que llegó con las mejores intenciones para apoyar al equipo pero no ha podido demostrar lo que vale.

“No sé qué esté pasando con él, constantemente se lesiona, desde que estuvo en Galaxy. Cuando llegó a Chivas se precipitaron en ponerlo cuando no estaba en condiciones, no tenía ritmo, lo aventaron al ruedo. El tema como que se distrae mucho con otras cosas, ahorita que salió diciendo de los periodistas, se desconcentra, debería meterse un poquito más, le falta muchísimo a Chivas, no tienen un goleador. Lástima”, concluyó.

