Bivol vs Beterbiev: Fecha, horarios y dónde ver

Este sábado se dará uno de los últimos grandes eventos de boxeo de 2024, donde se unificarán los títulos mundiales de peso semipesado entre los rusos Artur Beterbiev y Dmitry Bivol.

La pelea fue aplazada desde junio debido a que Beterbiev tuvo que someterse a una cirugía por la ruptura de un menisco. Ahora, este fin de semana ambos luchadores finalmente cumplirán con el compromiso en Riad, Arabia Saudita.

Con un récord combinado de 43-0, la fuerza demoledora de Beterbiev, con 20 victorias por nocaut, se medirá con la precisión quirúrgica de Bivol. Beterbiev ha vencido a rivales de renombre como Callum Smith y Anthony Yarde, y defenderá sus cinturones de la FIB, CMB y OMB ante Bivol, quien ostenta el título de la AMB.

¿A qué hora será el combate Beterbiev vs Bivol?

La pelea principal entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol está programada para el sábado 12 de octubre en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. Las peleas preliminares comenzarán a las 6:00 PM ET, mientras que se espera que el combate estelar inicie alrededor de las 10:00 PM ET.

¿Dónde ver en stream la cartelera Beterbiev-Bivol?

La transmisión de la pelea Beterbiev vs. Bivol comenzará a las 6:00 pm ET por ESPN+ (en EE.UU.) el sábado 12 de octubre; En México, el combate se podrá disfrutar por Disney+.

Cartelera completa en la Kingdom Arena de Riad:

Artur Beterbiev vs. Dmitry Bivol: por los títulos FIB, CMB, OMB y AMB de peso semipesado.

Chris Eubank Jr. vs. Kamil Szeremeta: peso medio.

Fabio Wardley vs. Frazer Clarke: por el título británico de peso pesado.

Jai Opetaia vs. Jack Massey: por el título de peso crucero de la FIB.

Ben Whittaker vs. Liam Cameron: peso semipesado.

Skye Nicolson vs. Raven Champman: por el título de peso pluma femenino.

Mohammed Alakel vs. Jesús González: peso ligero.

