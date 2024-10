Empleados que pasan más tiempo en la oficina tienen más probabilidades de recibir aumentos y promociones: Encuesta

En octubre, ResumeTemplates.com encuestó a 713 líderes empresariales de compañías que han implementado una política de regreso a la oficina (RTO), que exige que los trabajadores estén en la oficina al menos un día a la semana.

El estudio revela que muchas empresas enfrentan desafíos para hacer cumplir estas políticas, ya que los empleados encuentran formas de eludirlas.

Como ejemplo, puede citarse la reciente orden de cinco días de trabajo en la oficina de Amazon que ha provocado una reacción negativa, y más del 90% de los empleados han manifestado su insatisfacción con la nueva política.

Aspectos destacados del estudio:

· 3 de cada 4 empresas tienen problemas con trabajadores que no cumplen con la política de RTO

· 7 de cada 10 empresas controlarán la asistencia a la oficina en 2025, el 60% lo hace actualmente

· El 52% de las empresas serán más estrictas en 2025 con el cumplimiento normativo

· La mitad de los líderes empresariales afirman que los empleados que pasan más tiempo en la oficina tienen más probabilidades de recibir aumentos y promociones.

Casi la mitad de las empresas afirman que los empleados que pasan más tiempo en la oficina tienen definitivamente (14%) o probablemente (35%) más probabilidades de ser promovidos. Por el contrario, el 29% no está seguro, el 16% probablemente no lo esté y el 6% dice que definitivamente no tienen más probabilidades de ser promovidos. Alrededor del 29% no está seguro.

De manera similar, casi la mitad de las empresas también creen que los empleados que pasan más tiempo en la oficina tienen definitivamente (13%) o probablemente (32%) más probabilidades de recibir aumentos.

“En la mayoría de las empresas, los ascensos tienen más que ver con las relaciones, la visibilidad y la influencia que con el rendimiento. Por supuesto, hay personas que serán ascendidas porque gestionaron bien un gran proyecto o son excepcionales en su trabajo, pero eso es más una excepción que la regla, comentó Julia Toothacre, estratega de carrera profesional de ResumeTemplates.

“Tienes que ser conocido en tu organización y tu gerente tiene que ser un defensor de tus intereses. Para algunos, esto requiere visibilidad en persona. La charla informal o poder pasar por la oficina de alguien para una conversación rápida puede tener mucho peso”, agregó Toothacre.

Para más detalles sobre la encuesta y su metodología, ingrese aquí.

