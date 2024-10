Francisca revela el momento cuando sintió mayor “desesperación”

Poco después de cortar su cabello y lucir esa nueva imagen, Francisca comenzó a enfrentar algunos desafíos emocionales y de autoestima. Aunque en el momento de la transformación se sintió empoderada y renovada, con el tiempo se dio cuenta de que cambiar su look no solo afectó su apariencia, sino también cómo la percibían los demás y, sobre todo, cómo se percibía a sí misma.

“Cuando aquello empezó a crecer, hubo un momento de desesperación, por eso me hacía trenzas y me hacía esto, para poder aguantar, pero tenía que enfocarme en esto, en el futuro, para no desesperarme. Me gustaba el rizo, pero no el corto”, le comenzó diciendo a su compañero de trabajo y amigo Jomari Goyso.

La conductora compartió que, tras la euforia inicial, llegó una etapa de inseguridades y dudas sobre su identidad. A veces, las expectativas que uno crea sobre una nueva imagen pueden ser abrumadoras, y Francisca admitió que no siempre se sentía tan “internacional” como al principio.

El experto en moda también aprovechó para hacerle una pregunta: “¿Hace cuánto lo empezaste a amar?”, y la dominicana le respondió: “Como que me empecé a sentir cómoda ahora, hace como un mes y pico”.

Este viaje emocional la llevó a reflexionar sobre los estándares de belleza y las presiones que pueden surgir tras una transformación física. En su conversación con Jomari, destacó la importancia de la autoaceptación y de encontrar la felicidad más allá de las apariencias externas. Su historia resonó no solo con quienes la siguen, sino también con muchas mujeres que han experimentado cambios en su vida y la búsqueda de la verdadera confianza en sí mismas.

“Nunca en mi vida me he sentido tan bella, no tengo un recuerdo de sentirme así de bella, por eso creo que no importan las arrugas y las estrías, porque yo me veo al espejo y siento que esta textura de cabello corresponde a todo, a mis ojos, a mi nariz, a mi sonrisa, es como que, esa eres tú, eso es lo que Dios mandó para acá. Nunca me había sentido tan bella y sexy como ahora“, agregó durante la conversación.

