Francisca pide dejar el odio por querer que sus hijos se vean como su padre

El camino de Francisca hacia el triunfo ha sido una mezcla de perseverancia y superación personal. Su experiencia como ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ no solo la catapultó a la fama, sino que también le enseñó a lidiar con las críticas y la negatividad que a menudo llegan con el territorio y su papel como presentadora en ‘Despierta América’ la ha consolidado como una figura querida en la televisión.

“A través de un comentario, yo toqué la realidad que vivimos millones de personas. Me imaginé que iba a pasar lo que está pasando, la controversia. Aunque el fondo de mi corazón añoraba que simplemente se iniciara una conversación necesaria, porque, señores, para nadie es un secreto que pertenecer a un estereotipo de belleza aceptado permitido, abre más puertas“, dijo en un video compartido en Instagram.

En su pódcast “Soy Francisca”, ella compartió una reflexión que se viralizó y fue sobre la inseguridad que puede surgir cuando se trata de la imagen personal y la comparación, incluso cuando se ha logrado mucho. Al expresar su deseo de que sus hijos se parezcan más a su padre Francesco Zampogna, la presentadora abrió un espacio para discutir el tema y las expectativas sociales sobre la apariencia.

“Que el tema sea incómodo no significa que sea mentira. Estoy muy agradecida con todo lo que yo he logrado, pero a mí no se me olvida lo que he vivido ni de dónde vengo. Victimización. Es otra cosa, es un calificativo que decidieron darme mucho después que yo decidí abrazar mi identidad, abrazar mi belleza natural cuando me corté el cabello en televisión internacional. Pero yo creo que tener la valentía de hablar de algo difícil y dejar que tus emociones salgan, no es victimización“, agregó la dominicana.

Este tipo de conversaciones no solo contribuyen a desmantelar estigmas alrededor de la belleza y la autoestima, sino que también inspiran a otros que pueden estar lidiando con experiencias similares. Francisca continúa siendo una voz poderosa y una inspiración, tanto en su papel en los medios como en su vida familiar.

“Dejemos de lanzar tanto odio, tanta negatividad, de atacarnos. Porque esto en realidad puede ser una gran oportunidad de iniciar una conversación, de encontrar soluciones a un problema que existe. De todo mi corazón le quiero agradecer con todo mi cariño a aquellos que siempre me han defendido, no importa qué pase, que me quieren y que me cuidan”, expresó.

