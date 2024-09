En Desiguales debaten tras Francisca no querer que sus hijos se vieran como ella

Francisca ha generado un debate significativo en las redes sociales y en el programa “Desiguales” tras compartir su experiencia personal sobre la discriminación racial y las repercusiones que esto ha tenido en su vida profesional y personal. Su pódcast, donde abordó la importancia de la imagen física y las dificultades que puede enfrentar alguien por su apariencia, resonó con muchas personas, pero también atrajo críticas que la acusaron de ser insegura y de victimizarse.

“Ella expresó un miedo, ella no estaba hablando mal de quién es. Yo he visto a Francisca y ella ama quién es, pero que si ya no podemos ser vulnerables… Y me encanta que ella lo tocó porque, aunque hubo unas críticas, sé que mucha gente va a conectar con ella y va a decir ‘gracias por haberlo dicho'”, expresó Margarita Pasos.

En su respuesta, Francisca se mostró vulnerable y honesta, lo cual ha llevado a una conversación más amplia sobre los estigmas que rodean la discriminación racial y la presión de la imagen en la sociedad contemporánea. Este tipo de diálogo es crucial, ya que permite explorar las experiencias de aquellos que a menudo son silenciados y abre la puerta a una mayor comprensión y empatía en la comunidad.

“Cuando sale este episodio del pódcast de Francisca se hizo viral y se comenzaron a hacer notas acerca de esto, entonces el encabezado de las notas era parecido a lo siguiente ‘Francisca prefiere que sus hijos se parezcan a su esposo’, ‘A Francisca no le gusta su color de pie’, entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente lee y reacciona, lee el encabezado va y reacciona a sus redes porque se siente ofendido“, dijo Alejandra Espinoza.

Los comentarios sobre su situación han sido variados, destacando la importancia de abordar estos temas con sensibilidad. La discusión que ha surgido a raíz de sus comentarios plantea preguntas sobre cómo seguimos construyendo un entorno inclusivo y la necesidad de reconocer y valorar la diversidad en todas sus formas.

“Sufrió mucho, la atacaron mucho. Cuando yo estaba en Despierta América, que estuve un tiempo trabajando allá, me pidió LuzMa (productora ejecutiva) ‘habla con Francisca Nancy porque la tienen loca atacándola’. Y me la llevé a mi casa, la invité a comer y estuve hablando mucho rato con ella”, añadió la doctora Nancy Álvarez.

