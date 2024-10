Nombran a “The Texas Chain Saw Massacre” como la mejor cinta de terror de la historia 

En el marco de la temporada de Halloween, la revista especializada Variety publicó su listado The 100 Best Horror Movies of All Time, nombrando a “The Texas Chain Saw Massacre” como la más terrorífica de la historia.

De acuerdo con los responsables de la clasificación, Siddahant Adlakha, William Earl, Owen Gleiberman, Courtney Howard, Tomris Laffly, Amy Nicholson y Rene Rodríguez, se consideraron todas las producciones ligadas a este género y sus diferentes subgéneros como el highbrow, el schlock, entre muchos otros.

Incluso, y de acuerdo con los autores, se consideraron todas aquellas cintas que tienen la capacidad de no solo “asustar a la gente” sino de ser lo suficientemente “molestas” para “resurgir en los sueños”.

The Texas Chain Saw Massacre (1974)

¿Por qué “The Texas Chain Saw Massacre” es la mejor cinta de terror de la historia?

De manera sorprendente, y a pesar de que otros listados, compendios de críticas y aficionados señalan a “The Exorcist”, la legendaria cinta de William Friedkin de 1973 como la mejor cinta de terror de la historia, Variety decidió dejar en segundo lugar dicha producción para nombrar a “The Texas Chain Saw Massacre” como la más destacada.

De acuerdo con lo incluido en el listado del medio estadounidense, la película de Tobe Hooper, lanzada solo un año después de “The Exorcist”, está envuelta en un “suspenso lírico digno de un grindhouse existencial a lo Hitchcock”.

En la misma reseña, los autores mencionan que la historia de cinco jóvenes conduciendo una furgoneta en la zona rural de Texas es una verdadera “inmersión en el abismo estadounidense”.

Incluso, y según lo mencionado, la presencia de Leatherface, el temible antagonista de la cinta, podría considerarse como el “abuelo” de los asesinos enmascarados del cine de terror de los siguientes años como Michael Myers, de la saga “Halloween”, Freddy Krueger, de “Nightmare on Elm Street”, o Jason Voorhes de “13 Friday”.

De acuerdo con el listado de Variety, la legendaria película del maestro del suspenso Alfred Hitchcock, “Psicosis”, completa el podio de honor gracias a su capacidad de transformar un relato escabroso en un “misterio gótico de terror primitivo”.

En cuarto sitio se ubicó la cinta de terror más taquillera de la historia “Jaws” de Steven Spielberg, en tanto, el quinto lugar fue para el thriller brillantemente perturbador del director Roman Polanski: “Rosemary ‘s Baby”.

Completando el Top 10 de la lista se encuentran “Night of the Living Dead”, de 1968; “Audition”, de 1999; “Frankenstein”, de 1931; “Saló, or the 120 Days of Sodom”, de 1975, y “Carrie” de 1976.

