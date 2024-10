Trump califica a Harris de “groseramente incompetente” durante mitin en Pensilvania

El candidato republicano a la presidencia de EE.UU., Donald Trump, realizó un evento de campaña en Scranton, Pensilvania, en donde se tomó un tiempo para insultar a la vicepresidenta Kamala Harris y calificarla de “groseramente incompetente”. Además, puntualizó que “no quiere ser amable” con sus ataques, a pesar de poder afectar el voto de las mujeres.

“Alguien me dijo: ‘Deberías ser más amable, a las mujeres no les va a gustar’. Yo le dije: ‘No me importa’”, expresó Donald Trump durante un mitin en Pensilvania, con relación a los ataques que ha emitido en contra de la candidata demócrata Kamala Harris.

“Totalmente mal preparada”, dijo Trump

El expresidente se presentó en el recinto para hablar de los temas de su campaña, pero en un momento, calificó a Harris de “groseramente incompetente” y “totalmente mal preparada para hacer el trabajo de ser presidenta de los Estados Unidos”, provocando algunos abucheos entre los presentes, informó The Associated Press (AP).

Después se dirigió a Reading, en donde enumeró una serie de tragedias que han ocurrido bajo la administración de Biden, incluido el ataque de Hamás a Israel, el 7 de octubre, y la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

“La gente se está dando cuenta de que es una persona tonta y no podemos tener otro presidente tonto”, despotricó.

Trump reza por las personas en Florida

Las críticas continuaron hacia la administración Biden-Harris por su respuesta al huracán Helene, cuando Milton había tocado tierra en Florida como categoría 3.

“Esta administración no ha hecho un buen trabajo. Es terrible, terrible”, compartió con la multitud. “Solo rezamos por todos. Esperamos que Dios los mantenga a salvo”, añadió.

“Estamos rezando por ellos y pidiendo a Dios que los mantenga a salvo, a todas esas personas. Nunca he visto un huracán como ese. Esto es real. Esto es malo”, indicó el expresidente con relación al huracán Milton que impactó tierra en Siesta Key, Florida este miércoles 9 de octubre.

Kamala viajó a Nevada

Por su lado, Kamala Harris viajó a Nevada para continuar con su campaña electoral a poco menos de un mes de las elecciones presidenciales. Pero, la campaña de Harris se burló de Trump por la inusual cantidad de asientos vacíos que había en el estadio de Reading, destacó AP.

Joe Biden afirmó que Donald Trump, está difundiendo mentiras sobre los huracanes que son “antiestadounidenses” y van contra los valores del país.

“Durante las últimas semanas, ha habido una difusión imprudente, irresponsable e implacable de desinformación y mentiras descaradas sobre lo que está sucediendo”, declaró Biden a la prensa, subrayando cómo esas mentiras están poniendo en peligro a las personas que sufren el impacto de Milton en Florida.

