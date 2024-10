Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, es conductora invitada en La Mesa Caliente

Sheynnis Palacios estuvo este jueves como invitada en el programa La Mesa Caliente, que transmite la cadena de televisión Telemundo. Durante el show, la Miss Universo 2023 demostró su buena oratoria, pues debatió sobre los distintos temas que presentaron.

Junto a Myrka Dellanos, Daniella Navarro, Verónica Bastos y Giselle Blondet, la reina de belleza compartió su opinión acerca de las distintas noticias que comentaron en la transmisión.

Luciendo un espectacular vestido fucsia, la modelo encantó a la audiencia de La Mesa Caliente, uno de los programas que disfruta el público latino en los Estados Unidos.

Sheynnis Palacios en La Mesa Caliente

Es probable que Sheynnis Palacios se esté fogueando en esta pantalla para asumir en el futuro posibles retos profesionales con la cadena de televisión.

En unos meses, la nicaragüense entregará su corona a su sucesora, que será elegida en la Ciudad de México.

La reina de belleza se ha mostrado muy contenta con la experiencia que vivió en el Miss Universo y también por todo lo que habrá en la edición de este año.

Pero el buen momento de Sheynnis Palacios no termina ahí, ya que también está muy enamorada del expelotero venezolano Carlos Gómez.

En una entrevista con Andrea Meza, de En Casa con Telemundo, indicó: “La leyenda de las Miss Universo se hace realidad, me llegó el amor. Estoy muy feliz, contenta, es una persona que me suma, que me apoya, entiende y respeta cada uno de los espacios porque ser una reina de belleza con tiempo 24/7 es complicado. Lo más bonito es que compaginamos perfectamente”.

Este romance surgió luego de que se conocieran en un vuelo, luego coincidieron en algunos eventos de Telemundo hasta que se sintieron cómodos para empezar una relación.

Pero no todo ha sido color de rosa, pues hay quienes se han mostrado preocupados por su situación, pues creen que él no es el hombre ideal para ella, sobre todo por el polémico hecho que se registró con él cuando lo expulsaron de La Casa de los Famosos 4 por haber golpeado a Rodrigo Romeh.

