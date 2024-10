A Sabine Moussier le diagnosticaron esclerosis múltiple

Sabine Moussier, al compartir su historia personal, reveló detalles íntimos sobre su vida que sorprendieron a Gaby Spanic, Aylín Mujica, Laura Zapata, y Cynthia Klitbo. La conmovedora confesión destacó momentos difíciles que ha enfrentado, lo que generó un ambiente de apoyo y empatía entre las participantes. Este tipo de revelaciones emocionales son una de las características que más atrapan a la audiencia del reality, ya que permiten conocer a fondo la humanidad detrás de las cámaras y las experiencias de estas talentosas mujeres.

“A mí me encantaría compartir algo con ustedes que ojalá sirva para que esto mejore y que sepamos que estamos aquí hoy, mañana quién sabe. Yo he estado viendo neurólogos, reumatólogos… Saben que me he estado rompiendo toda poco a poco y yo no sabía si era la caída en la alberca o qué es. Ahorita estoy a la mitad de varios diagnósticos, uno es algo neurológico o reumatológico donde me tienen que sacar biopsias y lo otro es esclerosis múltiple“, expresó Sabine.

Esta nueva temporada promete mantener el interés del público con más secretos y momentos íntimos entre las participantes, quienes, al igual que Sabine, han mostrado dispuestas a abrirse y compartir sus experiencias. La química entre las villanas y su disposición para hablar de temas difíciles es, sin duda, uno de los alicientes que han hecho de este reality un éxito.

La “esclerosis múltiple es una enfermedad que ataca al sistema nervioso y a la médula espinal. Vienen muchos síntomas distintos, desde que empiezas a ver doble o falta de visión de un lado, debilidad, mucho dolor”, añadió.

Las reacciones en redes sociales ya comienzan a verse, con fans ansiosos por conocer más de lo que cada una de estas talentosas actrices tiene que decir en esta temporada llena de sorpresas y emociones. Sin duda, “Secretos de villanas” sigue capturando la atención del público con su mezcla de drama real y la camaradería entre sus participantes.

“Lo único que le pido a Dios es que me deje estar entera y fuerte para mis hijos, para mi madre, para que a mis hijos nunca les falte una madre que pueda valerse por ella misma. Pero ellos también son mi motivación porque gracias a ellos yo me levanto y de repente salen estas ganas y esta necesidad de vivir”, finalizó diciendo.

