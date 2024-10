Ben Affleck estaría resignado a que Jennifer López hable sobre su divorcio por “siempre” 

A solo unos días de que Jennifer López rompiera el silencio sobre su divorcio con Ben Affleck, a través de una entrevista al medio Interview Magazine, el actor estadounidense habría reaccionado, supuestamente, con cierta “normalidad” a las palabras de su ex esposa.

De acuerdo con lo revelado por una fuente cercana al actor de 52 años al medio Daily Mail, Affleck tenía la seguridad que la artista de 55 años hablaría “tarde o temprano” sobre el divorcio entre ambos, sin embargo, y según lo mencionado por el mismo insider, este no recibió ningún tipo de aviso previo.

Él no recibió ningún aviso de que ella iba a hablar de su relación, pero asumió que eventualmente sucedería” Fuente cercana a Ben Affleck

Jennifer López nunca dejará de hablar sobre su relación con Ben Affleck

Según lo emitido por la misma fuente, el también director de cine también “sabe” que JLo seguirá hablando sobre su ruptura “por siempre”, debido a que tomó como base para su más reciente disco, “This Is Me… Now”, su fallida segunda etapa como pareja.

Ben sabe que ella hablará de la ruptura por siempre, porque ha hecho álbumes y documentales sobre sus dos relaciones” Fuente cercana a Ben Affleck

A pesar de lo anterior, al ganador del Oscar por “Argo” le habría gustado que la nacida en El Bronx no hablara sobre esta situación, sin embargo, también entiende que esta es la manera en la que la intérprete de “On The Floor” busca superar la situación.

Está de acuerdo con la forma en que Jen tiene que lidiar con eso. Cada uno se enfrenta a la pérdida y a la ruptura a su manera, y esto es lo que Jen tuvo que hacer y Ben tiene que aceptarlo. Fuente cercana a Ben Affleck

Finalmente, y según lo mencionado por la fuente cercana al también productor, este prefiere mantener importantes detalles de su relación con López para él mismo y evitar hablar sobre su separación: “Le gustaría guardarse algunas cosas para sí mismo, especialmente los detalles importantes sobre su relación”.

Ben Affleck em Los Angeles pic.twitter.com/mD63UQbtNu — 📸 (@midiabr_) October 11, 2024

Horas posteriores a la divulgación de la reveladora entrevista de Jennifer López, el actor norteamericano fue captado caminando por las calles de Los Ángeles en una actitud relajada y tranquila, contrario a lo que se esperaba.

De acuerdo con diversas fuentes, se señaló que el intérprete de “Batman vs Superman” se encontraba haciendo un scouting con motivo de su próximo filme.

Hasta el momento, y desde la revelación de la petición de divorcio de Jennifer López ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Affleck se ha negado a hablar sobre su separación.

