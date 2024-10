FOTOS: Ben Affleck reaparece con un rejuvenecido look en medio de su divorcio

En medio de la ola de rumores y especulaciones respecto al divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck, el actor de 52 años reapareció públicamente, tras varios días de ausencia del “ojo” mediático, con un renovado look.

En las imágenes difundidas, se pudo ver al intérprete de “Batman vs Superman” caminando en las calles de Santa Mónica, California, vestido con una camisa clara azul y pantalón negro, en compañía de su hijo Finn.

Sin embargo, lo verdaderamente llamativo de la reaparición pública del también director fue la renovada imagen que le brindó a su imagen a través de su barba, la cual, visiblemente, decidió teñir para dejar atrás las canas que solía presumir en sus recientes apariciones.

Al igual que este elemento, el ganador del Oscar por “Argo” también le “inyectó” color a su bigote, dando como resultado un look renovado que se complementó con su corte de cabello y su vestimenta. Respecto a este reciente cambio, se desconoce si el también director de cine lo hizo de manera deliberada o se debe a un proyecto en el que se encuentre trabajando actualmente o en los próximos meses.

Ben Affleck ha sido captado en un par de ocasiones junto a Jennifer López en medio de su divorcio. Crédito: Grosby Group

¿Jennifer López estaría dispuesta a perdonar a Ben Affleck?

A más de un mes de la petición de divorcio de Jennifer López de Ben Affleck ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, el proceso parece encontrarse en un “punto muerto” entre los involucrados.

Y es que además de la negativa de los actores de brindar información o hablar respecto sobre este tema, el reciente involucramiento de la abogada experta en divorcios, Laura Wasser, en el divorcio de las celebridades, deja en claro que la pareja no ha podido dar un paso firme.

Laura Wasser ha trabajado con grandes estrellas de Hollywood. Crédito: Grosby Group

Aunado a todo lo anterior, y como un “obstáculo” más en su separación definitiva, una fuente cercana a JLo reveló al medio Closer Magazine que la también empresaria seguiría amando a Ben.

Incluso, y de acuerdo con lo difundido, se sentiría sumamente confundida por la forma en la que Affleck la dejó y olvidó tan fácilmente. Por lo anterior, y de acuerdo con lo dicho por el insider, López estaría dispuesta a cancelar el divorcio si el actor se lo pidiera.

Y, por muy enojada que esté ahora, no hay duda de que aceptaría sin problemas si él le ofreciera cancelar este divorcio” Fuente cercana a JLo

A pesar del deseo de la intérprete de “On The Floor”, la misma fuente reveló que Affleck se mantiene firme en su decisión de divorciarse de López, lo que tendría “destrozada” a la artista de origen latino: “Él insiste en que no va a regresar, pero aceptó su solicitud (de Jennifer) de montar esta farsa ante las cámaras”.

Continúa leyendo:

FOTOS: Jennifer López y Ben Affleck se reúnen con destacada abogada de divorcios

Jennifer López y Ben Affleck vuelven a reencontrarse en el regreso a clases de sus hijos

Jennifer López estaría “buscando” a su siguiente pareja en medio de su divorcio