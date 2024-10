Televidentes molestos por salida de Angélica Celaya de La Isla: Desafío Extremo   

Angélica Celaya fue una de las participantes más destacadas de la primera temporada del reality show La Isla: Desafío Extremo, pero su sueño terminó este viernes. La noticia movió las cosas en las redes sociales, pues para muchos era una de las grandes favoritas.

Telemundo Realities subió a su cuenta en Instagram una fotografía en la que anunciaron que la mexicana-estadounidense debía salir del programa de telerrealidad, esto luego de que perdiera la repetición de una prueba por una confusión que hubo con Waka.

Ante esto, algunas personas indicaron: “Bravo, Angélica. Eres una dura, una águila por siempre”, “No me gustó, un abuso de ese Waka, debió ser desterrado, le cogió dos fichas, una del tablero, lo hizo a propósito”.

Otros afirmaron: “Para mi Waka fue el que tuvo la culpa de la confusión, el fue el que primero movió el palo de Angélica”, “Ya se fue Angélica ahora si van a ser felices los otros, ninguno de ellos la quería en sus caras se notaba que no la soportaban. Natalia casi besa a waka porque ganó y a Angélica la medio abrazo y con hipocresía”.

¿Qué dijo Angélica Celaya tras ser eliminada de La Isla: Desafío Extremo?

Después de que anunciaran que ya no formará parte del reality show, la artista comentó algunos detalles de esta experiencia que vivió en Turquía.

“Es algo agridulce porque obviamente quién se quiere ir, pero me voy con los mejores, no lo hubiera querido de ninguna otra forma. De verdad, parada en esa lona el primer día, yo no daba un peso por mí y creo que en su mayoría no daban un peso por mí”, dijo.

Luego de esto, comentó: “Gracias por empujarme a mis límites físicos y mentales, gracias por darme retos y comprobar que aunque me puedan empujar, sigo resiliente, que aunque me quieran desacreditar, sigan resilientes”.

Angélica Celaya añadió que este reality sirvió para reencontrarse con su actitud guerrera, la que considera perdió en un momento de su vida.

