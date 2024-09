Karina Banda revela la operación que le hicieron por “inmadura”

Karina Banda reveló que, aunque siempre ha sido abierta sobre varios aspectos de su vida, había un procedimiento estético que no había discutido previamente, ni siquiera con su esposo Carlos Ponce. La mexicana, explicó que decidió someterse a una cirugía estética en el pasado, un hecho que sorprendió a sus compañeras y, sin duda, a los espectadores de ‘Desiguales’.

“Yo creo que es importante, antes de una cirugía, platicar bien con el doctor, que te diga cuáles son todos los riesgos, qué es lo que te puede pasar, para que lo hagas con información”, dijo.

La presentadora enfatizó la importancia de ser honestos sobre las cirugías estéticas y cómo estas decisiones son personales y pueden ser motivadas por diversas razones. Además, Karina comentó que, si bien algunas mujeres pueden sentirse presionadas a seguir estándares de belleza impuestos, ella tomó su decisión de manera reflexiva, pensando en su propia autoestima y bienestar.

“Yo me hice una lipoescultura, de hecho, aquí ninguna de ustedes lo sabía porque no es algo que ando contando“, mencionó.

Karina y sus compañeras también discutieron la necesidad de tener una buena información y asesoramiento antes de optar por cualquier procedimiento. A lo largo de la conversación se dio prioridad a la salud mental y física, sugiriendo que lo más importante es sentirse bien con uno mismo, independientemente de las decisiones estéticas que se tomen.

“Fue una Karina inmadura que siempre quería hacerse el busto. Y cuando llega el momento de que hablo con mi papá para que me apoye económicamente para hacerme la cirugía, digo: ‘Mejor el busto no, porque soy muy chiquita y si subo de peso me voy a ver más grandota… ¿Qué me hago, qué me hago? ¡Ay! Me voy a hacer una lipoescultura’“, agregó.

“Dentro de esta tontería en mi cabeza de ‘me quiero hacer algo’ no mides, no mides“, expresó frente a las cámaras de Univision.

La sinceridad de Karina sobre su experiencia resonó con muchas personas, generando un debate saludable en redes sociales sobre la percepción de la belleza y la autoaceptación. Su valentía al compartir este aspecto de su vida no solo refuerza su conexión con el público, sino que también invita a la reflexión sobre lo que realmente significa ser auténtico en un mundo lleno de expectativas sobre la apariencia.

