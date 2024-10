Laura Bozzo y su mensaje a Daniella Navarro por su compromiso

Laura Bozzo no tardó en hacer comentarios sobre el inminente compromiso de Daniella Navarro, mostrando su preocupación por la diferencia de edad entre la actriz y su prometido, Jorge Campillo. Por ello, la peruana no perdió la oportunidad de unirse al tema del momento para manifestarle lo que piensa tras su cercanía en ‘La Casa de los Famosos 2’.

A su vez, no ha puesto en duda manifestar su deseo de que Daniella sea feliz en su nueva etapa y ha resaltado la importancia de que su amiga tome decisiones que la hagan sentir bien. “Felicitaciones mi princesa, me alegro enormemente por ti. Encontrar a un hombre que te cuide, proteja y ames es una maravilla. Te deseo lo mejor”, expresó la presentadora de televisión de origen peruano en la publicación de ‘People en Español’.

A pesar de la tensión que surgió entre ellas durante el reality show, Laura ha indicado que su amistad con Daniella ha perdurado en el tiempo. Esto ha generado curiosidad entre los seguidores de ambas, quienes se preguntan si lograran reconciliar sus diferencias pasadas y si ella asistirá a la boda.

La relación entre las dos mujeres sigue siendo un tema de interés en el mundo del espectáculo, especialmente por la forma en que han navegado los altibajos de su amistad en medio de las tensiones del reality show.

“Recuerdo perfectamente cuando nos platicaste de él y verte hoy tan feliz y COMPROMETIDA me hace explotar, te mereces ser amada y respetada como sé que te hace sentir, te quiero demasiado y siempre quiero verte brillar y ahora con anillo en mano AHHHH”, escribió Nicole Chávez en el mismo post de la revista.

Daniella dijo a ‘People en Español’: “No me lo esperaba; yo sé que hemos ido muy rápido. Me quedé callada un buen rato porque en mi cabeza estaba pensando que tantos años lo llamé esposo y ahora lo será. Sé que mucha gente lo va a tomar como mi sugar y yo le digo: ‘Tú eres mi sugar, dame platica’ (risas). Pero no es así. Primero, no es mi sugar. Es un hombre que amo, que adoro. Como buen hombre es un buen hombre proveedor del hogar. Ojalá que la gente se quede tranquila y confíe en Papá Dios porque Dios hace las cosas como Él quiere”.

Sigue leyendo:

· Daniella Navarro recibe críticas por su prometido de 60 años

· Daniella Navarro muestra a su futuro esposo: un hombre de 60 años

· Daniella Navarro se comprometió con un amor del pasado