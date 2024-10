¿Qué hará Sheynnis Palacios luego de su reinado en el Miss Universo 2023?

Sheynnis Palacios estuvo esta semana en varios programas de Telemundo y mostró sus dotes para la comunicación. Este viernes participó en el show En Casa con Telemundo, show en el que habló de su futuro profesional.

La Miss Universo 2023 habló de su experiencia como ganadora del certamen y las proyecciones que tiene: “Ha sido maravilloso, ha superado mis expectativas. 31 países que se sumaron en este recorrido como Miss Universo 2023, es un año en donde aprendí, crecí, tengo lecciones para lo que se viene, ahora ya como Sheynnis Palacios”.

Además de esto, comentó que está contenta por lo que hará luego del concurso.

Los conductores de televisión, Carlos Adyan y Aleyda Ortiz le preguntaron qué le gustaría hacer y ella contestó: “Me encantaría seguir explorando todas las áreas de mi profesión, soy comunicadora social y para nadie es un secreto que yo lo he dicho al aire, si se me da la oportunidad y cada vez que se me da la oportunidad digo que quiero desempeñarme en el área de producción, de host, de radio, de escritura, explorar absolutamente todas las áreas”.

Pero la reina de belleza quiere seguir trabajando con su proyecto Entiende tu mente para apoyar a otros en la salud mental.

Otro de los retos que tiene es la actuación, algo que asegura le ha gustado últimamente.

En la conversación, afirmó que después de Miss Universo seguirá siendo la misma Sheynnis, pero espera mostrar ahora su faceta profesional como comunicadora.

“Existe un poco más de libertad porque hay un protocolo para la Miss Universo”, dijo sobre cómo podrá llevar una vida más relajada sin la corona.

“Ahora viene esta etapa de Sheynnis independiente, la comunicadora, la que fue Miss Universo”, añadió.

Para muchos, el destino laboral de la modelo está en Telemundo, debido a la participación reciente que ha tenido en estos programas. Sin embargo, es algo que se definirá más adelante, pues por ahora no hay algo definido.

