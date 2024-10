Kevin Spacey vuelve a los sets de grabación a más de un año de la finalización de su juicio

A más de un año de que Kevin Spacey fuera absuelto de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres, en la ciudad de Londres, Inglaterra, el actor estadounidense volvió a los set de grabación.

A través de su cuenta oficial de X, el intérprete de 65 años compartió una imagen, de él mismo, montado en caballo, además de un mensaje que alude a las recientes batallas legales a las que se enfrentó en años anteriores por diversas acusaciones de tipo sexuales.

Un poco golpeado, pero honrado de estar de nuevo en el caballo” Kevin Spacey – Actor

Kevin Spacey regresa al cine estadounidense

A pesar de dejar en claro su vuelta al cine, el intérprete de “House of Cards” no mencionó o reveló información respecto a su siguiente proyecto, mencionando únicamente que se encuentra en la ciudad de Phoenix, Arizona.

Sin embargo, y debido a la misma locación y el atuendo que porta, todo parece indicar que el actor estadounidense trabajará en una cinta western.

La nueva cinta de Spacey, de la cual no se tienen más detalles, representa su regreso al cine de su país tras su última cinta, “Billionaire Boys Club” de 2018. Y es que a inicios de año, se reveló que el intérprete de “American Beauty” formará parte de la cinta italiana “The Contract”, en donde dará vida al diablo. De igual manera, el artista participó en la cinta independiente “Peter Five Eight” en 2021.

Hasta el momento, se desconoce la posible fecha de estreno de su primer trabajo cinematográfico en Estados Unidos en más de 5 años.

Kevin Spacey busca retomar su lugar en la industria cinematográfica

Tras las primeras acusaciones en su contra por diversos cargos de tipo sexuales, en 2017, Spacey se retiró de las cámaras como una forma de enfrentar dichas acusaciones y buscar su inocencia.

En 2022, el artista logró ganar una demanda civil en Estados Unidos, seguido del famoso juicio que enfrentó en 2023 y del que salió “airoso” luego de ser declarado inocente de los 9 cargos en su contra, 7 de ellos por agresión sexual.

Kevin Spacey no protagonizaba una cinta desde 2018. Crédito: Mezcalent

Tras la resolución de su caso el año pasado, el mismo actor confesó, durante una entrevista con el presentador Piers Morgan que las acusaciones en su contra tuvieron un alto precio en su vida profesional y reputacional al grado de ocasionar graves afecciones económicas: “no puedo pagar las facturas que debo”.

Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, diversas personalidades del mundo del cine, como Liam Neeson, Sharon Stone, entre otros, han alzado su voz a favor de Kevin con la misión de “abrirle” nuevamente las puertas a Hollywood.

Hasta el momento, no se ha revelado si el actor ganador del Oscar por “American Beauty” cuenta con otro proyecto en puerta.

