Kevin Spacey se niega a dejar su casa en Baltimore

El pasado jueves 25 de julio, la casa del actor Kevin Spacey en Inner Harbor, Baltimore, fue subastada. Dicha propiedad se subastó por $3.2 millones de dólares y el feliz ganador fue un inversor llamado Sam Asgari.

Aunque se pensó que toda la historia entre el actor y la casa que no pudo pagar había terminado, la verdad es que no. Ahora, Asgari ha informado que Spacey no quiere entregar las llaves de la residencia. Asegura que ha intentado acceder a su nueva propiedad durante las últimas tres semanas.

Hay que recordar que la subasta de esta propiedad se postergó un par de veces, pues el actor lograba conseguir tiempo para intentar salvar el lugar. Pero nunca lo logró y la subasta se llevó a cabo. Estos mismos retrasos pudieron ser indicios de que Spacey no estaba tan dispuesto a dejar la gran casa que compró durante su época de gloria.

Asgari fue entrevistado por el medio local ‘Baltimore Banner’ y aprovechó para explicar la situación. “En este momento, se niega a irse. Está pidiendo seis meses para dejar la propiedad sin pagar nada“, dijo al medio.

Por otro lado, Edward U. Lee III, abogado de Spacey, le aseguró al mismo medio que la acusación es falsa. Aunque aparentemente no dio muchos detalles sobre el caso.

Este inversor está centrado en Baltimore, pues esta segura la segunda propiedad que compra en el año. Hace meses meses compró la casa de infancia de Johns Hopkins, quien es un reconocido comerciante, inversos y filántropo estadounidense.

También se debe decir que la nueva adquisición es sin duda una joya de la ciudad. Spacey compró esta casa en 2017 por $5.65 millones de dólares, pero la crisis económica a la que entró tras ser acusada de abuso sexual hizo que dejara de cumplir con la hipoteca y por eso tuvo que subastarse.

Asgari tendrá a su disposición una casa de 9,000 pies cuadrados distribuidos en cinco plantas con seis dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado, sauna y otras comodidades.

Por los momentos queda esperar a ver cómo actúan los abogados del actor ante esta situación y cuándo el nuevo dueño de la casa podrá acceder a ella.

