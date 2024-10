Murió ahogado al salvar a su madre: la tragedia de una familia venezolana en el Darién

Diego Pérez, un adolescente venezolano de 17 años, perdió la vida en la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá, mientras intentaba salvar a su madre de ser arrastrada por un río.

El migrante, su madre Heidi Pérez y una hermana menor habían emprendido el peligroso viaje con la esperanza de llegar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor.

Durante el trayecto, Heidi estuvo a punto de ser arrastrada por la corriente de un río y Diego, en un acto de valentía, intentó rescatarla. Lamentablemente, el adolescente no sobrevivió.

Su cuerpo fue encontrado más tarde y la noticia ha causado profunda consternación en su comunidad en el estado Mérida, donde vivía.

“Él no quería que yo me muriera”

El periodista mexicano Pedro Ultreras logró conversar con la madre del menor venezolano. Visiblemente consternada por la tragedia, expresó: “No quería que yo me muriera, él dio la vida por mí. Fue mi héroe. Es horrible. Un llamado a todos los presidentes de cada país, ¡ya basta!”.

Dijo que recuerda cuando su hija la vio por última vez antes de ser arrastrado por la corriente.

“A lo último lo tuve al frente de mí, me miró y ya, me sacaron. Ya cuando fuimos a ver ya no vi a mi hijo más. Yo subí una piedra y no estaba. Las demás personas se metieron para ver si lo conseguían y nada”, manifestó.

Heidi Pérez recomendó a las familias venezolanas no permitir que sus allegados tomen la peligrosa travesía, y menos si con ellos viajan niños. Aseguró que vivir la experiencia de cruzar el Darién no se compara con lo que se ve en redes sociales como TikTok.

“No permitan que sus familiares viajen, esto es una locura. Por favor, tomen conciencia, no permitan ya pasar más niños. Una persona adulta ya sabe lo que se espera, ya cada quien ha vivido su vida, pero una criatura de esas… Nunca pensamos que era así. Uno ve TikTok y no se ve lo que uno vive. Es de locos”, declaró.

