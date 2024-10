¿Qué se sabe del compromiso de Aleida Núñez con su novio francés?

La actriz mexicana Aleida Núñez protagonizó esta semana varios titulares luego de que su novio Martin Babilotte le pidiera matrimonio.

En un video que subió a su cuenta en Instagram, la artista compartió algunos detalles de esta pedida de mano, que tuvo como escenario Venecia.

Con los espectaculares canales de fondo, la famosa fue sorprendida por su pareja, quien se arrodilló y le mostró el anillo para pedirle que su historia de amor continúe.

En la descripción del video, Aleida Núñez escribió: “Sí, acepto ser tu esposa, sin duda viviendo un momento inmensamente feliz en mi vida. Te amo, siempre juntos, Martín”.

Sus fanáticos no dudaron en reaccionar a este material con mensajes como: “Muchas felicidades y bendiciones a ambos, sin lugar a duda son el uno para el otro, los dos se merecen lo mejor del mundo, un abrazo, los amo”, “¡Mija ojalá sea el bueno!! Luego salen cada fichita, entonces pues que no te lleves sorpresas y ya se conozcan lo mejor posible, a veces la etapa del enamoramiento viene acompañada de muchas vendas. Mientras felicidades y que dure el amor”.

Otros comentaron: “Qué hermosa pareja, qué viva el amor”, “¡Felicidades, hermosa, felicidades a ambos”, “Hermosa, muchas felicidades. Gracias por compartir ese momento con todos nosotros”.

Hace poco la famosa hablaba de todo lo bueno que ha encontrado en Martín, según reseña People en Español: “En nuestro caso, afortunadamente los dos siempre hemos trabajado, siempre hemos estado llenos de proyectos, de sueños. Yo no podría estar con un hombre que no admire y que no respete como hombre y como profesionista, y la verdad es que creo que lo más saludable siempre en una pareja es ir de la mano, tener proyectos, pero sí también compartir en todos los sentidos gastos y todo”.

La noticia llega en un momento especial para Aleida Núñez, pues el próximo martes participará en Los 50, otro reality show en el que buscará conectar con la audiencia a través de un buen desempeño.

