¿Quiénes quedan en La Isla: Desafío Extremo?

El próximo lunes 14 de octubre conoceremos quién ganó el reality show La Isla: Desafío Extremo, que durante varias semanas mostró a un grupo de famosos sobrevivir a condiciones difíciles en Turquía.

En los últimos días, fueron varios los participantes que salieron de la competencia y en la recta final quedaron Natalia Alcocer, Waka, Guty Carrera, Adrián Di Monte y Uriel del Toro.

Uno de ellos saldrá este domingo, quedando fuera de la gran final del programa de telerrealidad que conduce Javier Poza.

En la entrega de este 13 de octubre de seguro habrá un montón de emociones, pues ya queda muy poco para saber quién triunfará en esta primera temporada.

Critican que Natalia Alcocer esté en La Isla: Desafío Extremo

Pero no todo ha sido color de rosa, ya que esta semana hubo varias eliminaciones en el reality show La Isla: Desafío Extremo, que transmite la cadena de televisión Telemundo. Sin embargo, el público está molesto porque Natalia Alcocer se mantiene en la competencia.

En una reciente publicación hecha por Telemundo Realities, en la que adelantaron que este domingo saldrá un último participante, se han leído muchos comentarios en contra de la actriz argentina.

Algunos de los mensajes que se leyeron fueron: “La Natalia está ahí, no porque ella se lo merezca, está ahí porque la han protegido, es la que menos merece estar y claro que no representa a ninguna mujer de la Isla, las demás no se rajaban ni las protegían para competir”.

Otros afirmaron: “Natalia fuera, siempre le tiran la toalla, ya debe irse, siempre mencionando a sus hijas para que le coja pena”, “Natalia solo porque la han estado salvando, aún sigue ahí”.

Para muchos, el desempeño de la mexicana no ha sido el mejor y por eso creen que no es justo que llegue a la final del programa de telerrealidad que graban en Turquía.

Sigue leyendo:

· ¡Una gran favorita! Angélica Celaya eliminada de La Isla: Desafío Extremo

· VIDEO: ¿Exponen trampa de Awilda en La Isla: Desafío Extremo?

· ¿Qué está pasando con Guty Carrera en La Isla: Desafío Extremo?