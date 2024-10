Roselyn Sánchez revela más detalles de la muerte de su sobrino

La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez atraviesa por un duro momento luego del fallecimiento de su sobrino Carlos Enrique Sánchez. Recientemente, reveló que su familiar murió en un accidente de tránsito a los 19 años de edad en Texas.

En su cuenta en Instagram, la famosa contó que “la persona ya ha sido identificada” y el caso está en plena investigación.

“El hecho de que fue un hit and run fue aún más devastador para la familia”, dijo acerca del choque.

Esta semana, la famosa compartió en su cuenta en Instagram un mensaje para lamentar este hecho en el que por ahora no han detenido al responsable de la muerte del joven.

“Mi amado sobrino Carlos Enrique Sánchez Luna ‘Kike’, nuestro angel en el cielo… may God be with you embracing you and loving on you. Nuestras familias nunca volverán a ser igual sin tu sonrisa, tu temple y tu presencia.

En la publicación añadió: “Esta ha sido la peor experiencia de nuestras vidas. El verte partir de esta manera tan innecesaria e injusta. Con solo 19 años… un niño bueno, cariñoso, brillante, disciplinado, saludable, vibrante, tan feliz… It’s devastating sweet nephew. Solo nos consuela saber que estás en el reino, en un lugar hermoso y nos guiarás desde allí. Como bien dijo el Pastor Ariel en un servicio funeral hermoso: nos inspiras a la excelencia. Porque eso eras tú… excelente. You have beautiful expectations from us… serán cumplidas”.

Famosos se solidarizan con Roselyn Sánchez

Después de compartir la devastadora noticia, varios colegas de la boricua le enviaron palabras de solidaridad.

Chiquinquirá Delgado, animadora venezolana, le dijo: “Abrazo fuerte mi querida Roselyn, lo siento muchísimo”.

Clarissa Molina, por su parte, le indicó: “Lo siento mucho, mucha fortaleza y entendimiento”.

La cantante Olga Tañón comentó: “¡Dios les brinde el consuelo que merecen ante esta gran pérdida! Un abrazo inmenso para toda tu familia! Descanse en paz”.

Tanya Charry, reportera colombiana, escribió: “Lo siento mucho, amiga… Que ese ángel que ahora está en el cielo los ayude a encontrar consuelo”.

