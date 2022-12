Cambio de planes: Dayanara Torres reemplazará a Roselyn Sánchez, la actriz cayó con COVID

Roselyn Sánchez iba a conducir el especial de Año Nuevo para la cadena ABC “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest”. Pero ha habido un cambio de planes, de último momento, y el espectáculo será conducido por la ex Miss Universo puertorriqueña, Dayanara Torres.

La ex de Marc Anthony confirmó la noticia a través de sus redes sociales en donde dijo: “Mi gente, traeré el Año Nuevo desde mi hermosa isla de Puerto Rico y copresentaré la celebración ‘Rockin’ Eve’ desde aquí mi tierra natal, Puerto Rico. Además, tendremos la actuación especial de Farruko. Qué emoción”

Mediante sus redes sociales, Roselyn, por su parte dijo estar mejor de salud y está tomándose los eventos con calma. Sabe que debe reposar y cuidarse.

Sin embargo y aún cuando las noticias de tener COVID no han sido fáciles de sobrellevar, también es cierto que la conductora y actriz ha tenido un año lleno de éxitos y así lo hizo saber con el siguiente video, el cual acompañó con estas palabras: “Ha sido lindo compartir este año con ustedes y sentir el cariño y apoyo tan bonito que siempre me brindan”.

