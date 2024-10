Thalí García perdió su casa y confiesa que eso la hizo sentir como una fracasada

Durante esta semana la actriz y modelo Thalí García reapareció en redes sociales con un nuevo look. También aprovechó el video para contar a sus seguidores sobre el proceso que ha vivido en los últimos meses.

Hay que recordar que en febrero de este año la actriz mexicana decidió escapar de ‘La Casa de Famosos 4’, reality show del que era parte. Se convirtió en la primera estrella en escapar del programa y claramente esto ocasionó múltiples conversaciones. Poco tiempo después, García acusó a Telemundo y Endemol Shine Group de maltrato y más. Esta denuncia hizo que la actriz comenzara un largo proceso legal.

Recientemente compartió un largo video en su cuenta de Instagram, donde anuncia que está oficialmente de vuelta a la vida pública y a su trabajo. Al mismo tiempo que se mostró luciendo un corte de cabello muy corto y teñido de rubio.

La actriz y modelo explicó a sus fans que todos estos meses fueron muy difíciles para ellas, pero entre todas las confesiones que hizo resaltó la de la pérdida de su casa. Un golpe que para ella fue muy fuerte.

““Este año perdí mi casa, por cierto, eso me hacía sentir súper fracasada, súper triste, súper debilitada”, dijo García, quien además es madre de dos hijos. Aunque para ella la situación fue muy frustrante, también da la buena noticia de que logró encontrar un nuevo hogar.

“Dios y la vida me permitieron mudarme a una casa mucho más linda, a tener un nuevo hermoso comienzo y digamos que no me pude saborear esos momentos porque yo estaba enfrascada y obsesionada con todo lo malo y con todo lo que no salió como yo esperaba y hasta que entendí que era momento de soltar y ver que también en medio de la adversidad he estado colmada de bendiciones y en realidad siempre he sido un bendecida”, contó.

No dio muchos detalles sobre su nuevo hogar, pero seguro cumple con todas las comodidades necesarias y ha sido adaptado a su gusto y al de su familia.

