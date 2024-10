Thalí García reaparece con otro look y dice haberse hecho “daño”

La actriz Thalí García una vez más vuelve a causar controversia por su particular reaparición en las redes sociales y no solamente se trata de su radical cambio de look, y es que transformó por completo su color, pues ahora luce rubia y con el cabello bastante corto. Sin embargo, llamó la atención las disculpas que ofreció por haberse mantenido ausente.

“La verdad es que siento que les debo una disculpa, se los digo de todo corazón, por haber desaparecido así sin dar ningún tipo de explicación, no porque tenga que darla, sino porque siempre he sido una mujer muy abierta que les ha compartido su vida a través de los años a través de las redes sociales y también les he abierto infinidad de veces mi corazón en momentos buenos y malos y no quiero que esta vez sea la excepción”, comenzó expresando en un video compartido en Instagram.

García de raíces mexicanas aprovechó para agregar que no comprende cuándo empezó a ocurrir esta circunstancia: “No sé en qué momento me sentí como que me quería esconder del mundo y sin querer me di cuenta que me estaba escondiendo del mundo y un día dije, ‘¿pero por qué? Yo no tengo nada que esconder. Al contrario’. Creo que fue tanto mi colapso, mi hartazgo que empecé a cuestionarme y a replantearme un montón de cosas de mi vida, me hice preguntas muy incómodas, me incomodé aún más con las respuestas que encontraba”.

La actriz, recordada por su interpretación en la telenovela ‘El señor de los cielos’, recordó que sin duda las cosas durante este 2024 no han fluido de la mejor manera, por lo que podría estar haciendo referencia a su escándalo con Telemundo y su participación en ‘La Casa de los Famosos 4’.

“No es un secreto ni un misterio para nadie que este año fue muy duro para mí, pero quizá fue mucho más rudo y duro de lo que muchos podrían imaginarse. Este año me di cuenta que los que me rodean, y en general el mundo funciona así, vemos o creemos que alguien es fuerte y asumimos que ese alguien no llora, no se cae, todo lo va a resolver, todo lo puede y pues la verdad es que no fue así, al menos no para mí. Este año muchas veces me sentí como que me ahogaba por dentro, me sentí llena de preocupación, de incertidumbre, de angustia y fui tan dura conmigo, fui tan exigente. Me hice mucho daño, sufrí mucho en silencio porque ni siquiera me permití externar este sentimiento. Fui yo sola enfrentando”, expresó.

