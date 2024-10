Millonario recomienda alquilar y no comprar una casa: sus motivos

En una época en la que la compra de una vivienda es vista como un símbolo de estabilidad financiera, Ramit Sethi, autor del libro “Te enseñaré a ser rico” y estrella de la serie de Netflix titulada “Cómo hacerse rico”, lanza un enfoque distinto sobre la eterna disyuntiva entre alquilar y ser propietario.

En una reciente entrevista, Sethi cuestionó la noción popular de que alquilar es “tirar la plata” y argumentó que, en muchos casos, alquilar puede ser una opción financiera más inteligente que adquirir una vivienda.

Uno de los argumentos más comunes en contra del alquiler es que el dinero destinado a pagar un arriendo se pierde porque va directo al bolsillo del propietario. Sin embargo, Sethi rechaza esta premisa con una explicación sencilla: “No estás tirando el dinero cuando pagas el alquiler. Estás pagando por un techo sobre tu cabeza y los servicios de mantenimiento que provee un propietario”, afirmó en su entrevista.

El enfoque de Sethi subraya que el alquiler no solo ofrece un lugar donde vivir, sino también un conjunto de beneficios que a menudo no se consideran, como la flexibilidad y la ausencia de responsabilidades financieras inesperadas. Por ejemplo, si se descompone un electrodoméstico o se requiere alguna reparación importante, es el propietario quien se encarga, no el inquilino.

Los costos “fantasma” de ser propietario de una vivienda

Sethi también destacó un factor que a menudo es ignorado por aquellos que consideran la compra de una vivienda: los costos ocultos o “costos fantasma” de ser propietario. “La gente tiende a pensar que comprar una casa es una inversión que siempre genera ganancias, pero se olvidan de que ser dueño de una casa implica muchos más costos que el simple pago de la hipoteca”, advirtió.

Entre estos costos, Sethi mencionó los impuestos sobre la propiedad, los seguros, los servicios públicos, las cuotas de asociaciones de propietarios y los gastos de mantenimiento y reparación. Además, los pagos de hipoteca están compuestos principalmente de intereses durante los primeros años, lo que puede llevar a que hasta un 80% del pago mensual se destine únicamente al pago de intereses. En palabras de Sethi, “la gente dice que no quiere tirar dinero en alquiler. Bueno, yo no quiero tirar dinero en intereses”.

Rentabilidad del alquiler Vs. ser propietario

El punto clave de la reflexión de Sethi es que el alquiler, lejos de ser un gasto inútil, puede liberar capital que se puede invertir en otros activos con un mayor potencial de crecimiento. “He ganado más dinero alquilando de lo que hubiera ganado siendo propietario”, afirmó. Esto se debe a que, en lugar de atar una gran cantidad de capital en un pago inicial y los costos relacionados con la propiedad, Sethi decidió invertir ese dinero en mercados financieros, como las acciones, que históricamente han superado a los bienes raíces en términos de rendimiento a largo plazo.

En este sentido, el experto en finanzas reconoce que, si bien muchos estadounidenses han acumulado riqueza a través de la propiedad de viviendas, no todos los mercados inmobiliarios ofrecen la misma rentabilidad, y los precios irracionalmente altos de algunos mercados pueden ser una apuesta arriesgada.

Consideraciones de estilo de vida

Otra razón por la que Sethi defiende el alquiler tiene que ver con la flexibilidad que ofrece. Comprar una casa no es solo una decisión financiera, también es una decisión de estilo de vida. Sethi señala que, en muchas circunstancias, alquilar puede ser la mejor opción. Por ejemplo, si una persona tiene planes de mudarse dentro de unos años o prefiere mantener la flexibilidad para cambiar de trabajo sin las restricciones de ser propietario de una casa, el alquiler proporciona esa libertad.

Además, para las familias jóvenes que aún no están seguras de sus necesidades futuras de espacio, alquilar permite ajustar el tamaño de la vivienda sin los gastos y las complicaciones que implica vender una propiedad.

¿Comprar es siempre una mala decisión?

Sethi no está diciendo que comprar una casa sea siempre una mala inversión. De hecho, muchos estadounidenses han logrado construir riqueza a través de la propiedad de viviendas. Sin embargo, advierte sobre las expectativas irreales de apreciación en algunos mercados inmobiliarios. “Las acciones han superado a los bienes raíces en términos de rendimiento a largo plazo”, señaló. Esto no significa que los bienes raíces no puedan ser una buena inversión, pero para Sethi, la clave está en hacer un análisis exhaustivo de todos los costos y las alternativas antes de tomar una decisión.

Uno de los puntos más importantes que subraya Sethi es el concepto de costo de oportunidad, es decir, lo que se podría hacer con el dinero si no se invirtiera en la compra de una casa. “Si crees que una escasez de viviendas provocará precios más altos durante décadas, es una apuesta respetable. Pero también necesitas calcular tus alternativas. ¿Cuánto costaría alquilar e invertir de otra manera? ¿Cuánto capital estaría atado en un pago inicial?”.

Esta perspectiva resalta que, aunque ser propietario de una vivienda puede generar riqueza, también existen otras formas de inversión que podrían ser más rentables, especialmente si consideramos los altos costos que implica ser dueño de una propiedad.

El consejo final de Ramit es simple: analiza todos los costos y beneficios antes de comprar una vivienda. No caigas en la trampa de pensar que adquirir una casa es siempre la mejor decisión financiera. “El sueño americano no es simplemente adquirir un activo costoso que representa más del 100% de tu patrimonio neto y que puede agotar tus finanzas debido a costos que no previstes”, concluyó.

